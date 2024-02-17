Путін відчув вседозволеність і може хоч щодня проводити страти

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В кулуарах Мюнхенської безпекової конференції після виступу дружини Навального Юлії почали говорити, що вона може стати Тихановською-2.

Символом. Прапором. Обʼєднавчим елементом.

Я щодо цього скептичний. Не тільки в силу особистісних якостей Юлії.

По-перше, Білорусь-не Росія.

По-друге, ялова російська опозиція, яка вже давно нагадує "білу гвартію" в екзилі, не здатна жодним чином повпливати на ситуацію всередині країни. А оці всі заклики - прийти на вибори путіна (чим створити ажіотаж на виборчих дільницях) о 12-й годині і написати на бюлетенях - Навальний - виглядають беззубими. Та й, власне, останнім часом вони все більше думають, на що самим жити, конкуруючи з отриманням грантів та допомоги з українцями.

По-третє, вбивство Навального ще більше закручує гайки всередині країни. Ситуація все більше нагадує часи сталінізму, де вождь вирішує, кого відправляти на Голгофу і коли.

Ну, і найголовніше. Путін насміхається, дивлячись, як демократичний світ, обтяжений процедурами, переговорами і консенсусами, відтягує прийняття рішень.

Наприклад, конфіскацію усіх російських активів.

Наприклад, тотальний перегляд і посилення санкцій, а не їх видимість.

Наприклад, зброя, зброя і зброя для України без усіх умов.

Наприклад, системна робота над розвалом Москоської імперії.

І ще багато таких речей, які здатні принаймні створити проблеми путіну в його новому терміні царювання.

А доки буде оце все "жування соплів", путін може хоч щодня демонструвати страти. Не здивуюсь, якщо невдовзі він буде це робити ще й у прямому ефірі.