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Миру з Росією не буде. Дві картинки і одна новина про російський порядок денний на 2024 рік.

З фото ви можете переконатися, що більшість росіян, ще здатних мислити (26,4%), уже наїлися війни досхочу і прагнуть якнайскорішого миру. За війну до перемоги сукупно менше 10%. РусіанФілд це нормальна контора, вона уміє в питання і не підтасовує результати.

АЄОА. З того, що ми знаємо зсередини, більшість росіян легко поступляться завоюваннями 2022 року і вкрай нелегко, стиснувши зуби, можуть піти на відмову від Донбасу. Однак Крим досі залишається червоною лінією, за яку більшість росіян вийти не готові. Картинка нижчеце доводить - і це вже після регулярних бавовн на півострові (на початку року було б більше).

І новина - Надєждіна, єдиного кандидата в президенти РФ, який спробував осідлати ідею припинення вогню, щойно зняли з виборів. Так, він не мав жодного шансу на перемогу, а навіть вигравши - не віддав би нам наші землі. Так, він не сам собою став №2 в рейтингу після Путіна, а тому що Кірієнко любить складні ігри. Однак антивоєнний запит росіян виявився настільки потужним, що Надєждіна скасували від гріха подалі. Досвід Ціхановської і всьо такоє.

Отже, ніяких сигналів Вашингтону про мир не було, а якщо й були - то фейкові. Війна триватиме далі.