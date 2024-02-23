Росія може завдати масованого ракетного удару 24 лютого: які є можливості у окупантів

БЛОГ

ДЖЕРЕЛО

Вже давно помічено: росіяни мають маніакальну схильність у певні дати здійснювати ті чи інші акції терору. Так було й у новорічні дні, причому до цих ракетних ударів окупанти готувалися три місяці. Така загроза може бути і на 24 лютого – фетиш-дату для керівництва країни-агресора. Яку кількість дронів-камікадзе Shahed-131/136 і ракет може мати сьогодні Росія? Які найнебезпечніші для нас?

Другу річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, яке замість "швидкої переможної війни" обернулося для Росії затяжною, кривавою бійнею на виснаження, військово-політичне керівництво РФ навряд чи зможе оминути. Особливо зараз, коли російська пропаганда щосили намагається представити захоплення Авдіївки як якесь епічне досягнення.

А тому загроза ракетних ударів на 24 лютого є цілком реальною. Але яким є на сьогодні потенціал Росії здійснювати масовані ракетні удари? Іншими словами – чи зможуть РОВ повторити 29 грудня 2023 року?

Щоб розуміти ступінь загрози, варто спочатку проаналізувати, а який боєкомплект і яку номенклатуру ракет Росія може мати для вчинення подібного теракту.

Номенклатура ракет

У масованих ударах по Україні російські окупаційні війська останніми місяцями застосовують комбінований боєкомплект, що складається одночасно з кількох типів ракет. Найчастіше це (за ступенем спадання) Х-101/555/55, "Іскандер-М" та "Іскандер-К", Х-22/32, Х-47М2 "Кинджал" та КРМБ "Калібр".

Перед новорічним терором Росія майже три місяці накопичувала свій ракетний потенціал, особливо Х-101/555/55, і мала такий БК:

– 220 КРМБ "Калібр";

– 270 Х-101/555/55;

– 290 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

– 80 Х-47М2 "Кинджал";

– 150 ракет Х-22/32.

І якби Росія не використала їх на новорічні свята, то до 24 лютого її показник накопичення становив би лише за крилатою компонентою близько 400 Х-101/555/55 та близько 300 КРМБ "Калібр".

Під час удару 29 грудня 2023 року росіяни застосували по Україні:

– 90 ракет Х-101/555;

– вісім Х-22/32;

– п'ять Х-47М2 "Кинджал";

– п'ять Х-31П;

– одну Х-59;

– 14 С-300.

Сумарно: 158 ракет та дронів-камікадзе Shahed-131/136.

Потім були удари 2 січня 2024 – кількістю 70 ракет Х-101/555/55, а також 8 січня – 24 Х-101/555/55 тощо.

Усього за час відновлення масованих ударів окупантами було витрачено щонайменше 252 ракети Х-101/555/55. Щонайменше – оскільки частина ракет падала на території самої РФ, не долітаючи до України, а їх залишки час від часу знаходять у полях, лісах та на берегах річок та озер.

Тобто, за найоптимістичнішими підрахунками, у РОВ на озброєнні може залишатися до 150 ракет Х-101/555/55 (з урахуванням обсягів та темпів їх виробництва).

Зі свого боку практично недоторканним залишається боєкомплект крилатих ракет морського базування "Калібр" – близько 300 одиниць. І ця компонента найнебезпечніша на цей час, оскільки Чорноморська флотилія РФ, незважаючи на втечу із Севастополя до Новоросійська, зберігає потенціал для терористичних ударів.

Враховуючи все вищевикладене, бачимо, що потенціал завдання масованого комбінованого ракетного удару по Україні у РОВ, на жаль, є.

Дрони-камікадзе Shahed-131/136

Невід'ємною частиною будь-якого комбінованого ракетного удару у РОВ є попередній наліт дронів-камікадзе. У ніч на 1 січня окупанти встановили абсолютний рекорд, коли запустили 90 Shahed-131/136. А грудень 2023 року став рекордним місяцем за кількістю задіяних дронів-камікадзе – 690 (з урахуванням пусків у ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року). Але такої кількості окупантам вдалося досягти за рахунок попереднього накопичення за жовтень та листопад.

Середній показник виробництва Shahed-131/136 в Ірані становив на кінець 2023 року 400 одиниць на місяць. З урахуванням виробництва в РФ до 100 одиниць (за той самий період) може скластися враження можливого боєкомплекту до 500 одиниць на місяць, але ні. Ні – оскільки Іран не передає всю продукцію Росії, а певну кількість "шахедів" залишає собі або експортує іншим покупцям.

Проте Росія все ж таки може час від часу доводити показники застосування дронів до пікових значень, але робити системно – вже ні.

У січні 2024 року російські окупаційні війська застосували 274 Shahed-131/136, а за 20 днів лютого – 252. Ці показники свідчать про те, що певний процес накопичення в Росії може відбуватися – якщо тільки в нього не втрутилися зовнішні сили і не підірвали (у прямому сенсі) накопичене десь на борту якогось великого десантного корабля.

Проте загроза нальоту дронів-камікадзе напередодні 24 лютого, цього дня і навіть після досить велика. Так само як і достатній у РОВ ресурс, який застосовується для таких терористичних акцій.

Висновки

24 лютого 2024 року Росія може завдати масованого удару по Україні з метою залякування, демонстрації своїх можливостей на другу річницю повномасштабного вторгнення. Такі удари повністю вписуються в концепцію залякування та терору РОВ, тим більше під акомпанемент захоплення Авдіївки, з чого російська пропаганда намагається зробити подію історичного, епічного масштабу.

Психологія маніяків та вбивць нічого іншого їм не підкаже, окрім як організацію ракетного удару по Україні саме на цю дату. Тому підвищена пильність для всіх нас не буде зайвою.