Війна має прийти в російські хати

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Немає нічого більш цікавого ніж розбирати фокус-групи громадян Російського Рейха. Не питайте звідки у мене ці матеріали російських соціологічних структур, але є.

Це навіть не глибинне дно – це інфернальне пекло, в якому намішаний коктейль витісненого страху, вірнопідданства існуючому соціальному контракту, натурального жлобства і заздрощів, тривалої депресії та жагучої ненависті до українців.

Президентська кампанія в Росії – це не про легітимність Путіна. Це про легітимність війни. Йому потрібен особистий результат для його маніпулятивної інтерпретації як результату підтримки війни.

Виборча кампанія показує, що російське суспільство перетворилось у політичну інклюзію. І цікавіша позиція тих, хто натхненно підтримує війну з пієтетом. Війна для них – форма уникнення відчуття відповідальності за легальний тероризм, що коїть влада, яка розраховує на підтримку.

Долучаючись до злочинів Путіна і російської армії у вигляді співпереживання, перегляду телевізора чи публічних коментарів у соцмережах – вони отримують кайф від співучасті у спільному державному злочині.

Вони отримають оргазмічне відчуття від того, що начебто коять великий злочин і за це їм нічого не буде, гріючись у психоемоційному задоволенні від безкарності.

Війна дає право таким підданим насолодитись своїм темним інстинктам хоча б у сфері геополітики, бо в звичайному повсякденному житті можна проявити їх лише у протиправній поведенці, але це репресивно карається.

Це червоною ниткою можна побачити майже в усіх відповідях прихильників війни. Для них споглядання за війною отримало певний психологічний сенс у моменті втечі від сірого, безбарвного і малозабезпеченого буденного життя.

Можливо в їх житті більше нічого величного ніколи не відбудеться. А так – історичний шанс хоча б в ідентифікації із Путіним та його війною побути на деякілька років "сильними", "значимими", "важливими".

Зрозуміло, що все це тріщить, коли війна приходить безпосередньо в дім такого росіянина.

Саме тому війна має прийти в російські хати. В цьому секрет перемоги України.