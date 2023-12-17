Зменшити ризик та запобігти - у Великій Британії схвалили ліки, які вдвічі знижують ризик раку молочної залози. Препарат анастрозол рекомендований жінкам у постменопаузі із помірним та високим ризиком захворювання. Новий засіб уже використовують у США та Європі, однак британці першими офіційно схвалили препарат. Незважаючи на доведену ефективність, ліки мають низку неприємних побічних ефектів, з чим не готові миритися жінки.

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Перший препарат для захисту від раку молочної залози

Рак молочної залози займає перше місце серед усіх онкологічних захворювань жінок. Донедавна лікарі вважали, що його неможливо запобігти, і єдиний спосіб контролювати – регулярно проходити обстеження. Новий пероральний препарат анастрозол, схвалений Агентством регулювання лікарських засобів Великобританії, може ефективно знижувати ризик раку молочної залози у жінок в постменопаузі.

Жінки в постменопаузі у Великій Британії, які мають більш високий ризик розвитку раку молочної залози, незабаром можуть отримати широкий доступ до ліків. Анастрозол – перший препарат у вигляді таблеток, розроблений для лікування раку грудей. Якщо приймати його протягом п'яти років, він удвічі знижує ризик захворювання.

Анастрозол вже доступний для профілактики раку молочної залози "не за призначенням" у багатьох країнах, включаючи США, однак ліки мало використовують. Великобританія стала першою країною, в якій його схвалили для профілактики раку грудей.

Дослідник Джек Кьюзік з Лондонського університету Королеви Марії, який брав участь у випробуваннях анастрозолу, вважає: це має спонукати більше сімейних лікарів призначати препарат. "Це може допомогти лікарям та жінкам зрозуміти, що схвалення препарату та його користь переважують ризики".

Побічні ефекти відлякують жінок

Важкі симптоми менопаузи, болі в суглобах, припливи жару відносять до побічних дій анастрозолу. Вони можуть відлякати жінок від його прийому, - вважає британський мамолог та хірург-онколог Ліз О'Ріордан, яка сама приймала цей препарат. "Це може бути вкрай складно", - додає лікар.

Жінки в постменопаузі мають право приймати анастрозол, якщо вони схильні до помірного чи високого ризику раку молочної залози, - заявили в Агентстві з регулювання лікарських засобів. Експерти поки не повідомили, як визначатимуть рівень ризику. Однак на думку лікарів, він може включати тих, у кого принаймні один близький родич (мати чи сестра) має діагноз раку молочної залози. Анастрозол – не єдиний препарат, який можна використовувати для профілактики раку молочної залози.

Інший препарат, який також іноді застосовується для запобігання раку грудей, називається тамоксифен. Лікарський засіб також може викликати побічні ефекти, подібні до менопаузи, а також підвищувати ризик утворення тромбів.

Обидва препарати блокують жіночий статевий гормон естроген, який сприяє зростанню клітин раку молочної залози. Через різні механізми дії анастрозол можна приймати лише після настання менопаузи, тоді як тамоксифен можна приймати незалежно від віку.

Лікарі також підкреслюють: жінки можуть знизити ризик смерті від раку молочної залози, якщо частіше проходитимуть мамографію в більш ранньому віці. Тим, хто схильний до високого ризику захворювання, наприклад, через мутацію в гені BRCA1, рекомендують хірургічне видалення грудей. Чимало експертів підтримують варіант медикаментозного зниження ризику, проте не кожна жінка готова змиритися з неприємними побічними ефектами.