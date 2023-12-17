Снизить риск и предотвратить - в Великобритании одобрили лекарство, которое вдвое снижает риск рака молочной железы. Препарат анастрозол рекомендован женщинам в постменопаузе с умеренным и высоким риском заболевания. Новое средство уже используют в США и Европе, но британцы первыми официально одобрили препарат. Несмотря на доказанную эффективность, лекарство имеет ряд неприятных побочных эффектов, с чем не готовы мириться женщины.

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Первый препарат для защиты от рака молочной железы

Рак молочной железы занимает лидирующую позицию среди всех онкологических заболеваний женщин. До недавнего времени врачи считали, что его невозможно предотвратить, и единственный способ контролировать - регулярно проходить обследования. Новый пероральный препарат анастрозол, одобренный Агентством по регулированию лекарственных средств Великобритании, может эффективно снижать риск рака молочной железы у женщин в постменопаузе.

Женщины в постменопаузе в Великобритании, которые подвергаются более высокому риску развития рака молочной железы, вскоре могут получить широкий доступ к лекарству. Анастрозол - первый препарат в виде таблеток, разработанный для лечения рака груди. Если принимать его в течение пяти лет, он вдвое снижает риск заболевания.

Анастрозол уже доступен для профилактики рака молочной железы "не по назначению" во многих странах, включая США, но лекарство мало используют. Великобритания стала первой страной, где он был одобрен для профилактики рака груди.

Исследователь Джек Кьюзик из Лондонского университета Королевы Марии, который участвовал в испытаниях анастрозола, считает: это должно побудить больше семейных врачей назначать данный препарат. "Это может помочь врачам и женщинам понять, что одобренное применение препарата и его польза, перевешивают риски".

Побочные эффекты отпугивают женщин

Тяжелые симптомы менопаузы, боли в суставах, приливы жара относят к побочным эффектам анастрозола. Они могут отпугнуть женщин от его приема, - считает британский маммолог и хирург-онколог Лиз О'Риордан, которая сама принимала этот препарат. "Это может быть крайне сложно", - добавляет врач.

Женщины в постменопаузе имеют право принимать анастрозол, если они подвержены умеренному или высокому риску рака молочной железы, - заявили в Агентстве по регулированию лекарственных средств. Эксперты пока не сообщили, как будут определять уровень риска. Но мнению врачей, он может включать тех, у кого по крайней мере один близкий родственник (мать или сестра) имеет диагноз рака молочной железы. Анастрозол - не единственный препарат, который можно использовать для профилактики рака молочной железы.

Другой препарат, который также иногда применяется для предотвращения рака груди, называется тамоксифен. Лекарство также может вызывать побочные эффекты, подобные менопаузе, а также повышать риск образования тромбов.

Оба препарата блокируют женский половой гормон эстроген, который способствует росту клеток рака молочной железы. Из-за различных механизмов действия анастрозол можно принимать лишь после наступления менопаузы, тогда как тамоксифен можно принимать независимо от возраста.

Врачи также подчеркивают: женщины могут снизить риск смерти от рака молочной железы, если будут чаще проходить маммографию в более раннем возрасте. Тем, кто подвержен высокому риску заболевания, например, из-за мутации в гене BRCA1, рекомендуют хирургическое удаление груди. Многие эксперты приветствуют вариант медикаментозного снижения риска, однако не каждая женщина готова смириться с неприятными побочными эффектами.