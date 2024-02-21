Харчування впливає на ендометріоз: вчені назвали корисні продукти

Рослинне харчування може ефективно запобігти ендометріозу, а за наявності захворювання, - усунути виражені болі й зупинити запальні процеси, - цього висновку дійшли американські дослідники за результатами нового дослідження. На думку експертів, вегетаріанство з великою кількістю клітковини та низьким рівнем трансжирів і тваринних жирів впливає на гормональну систему, знижуючи рівень естрогену, який сприяє розвитку захворювання.

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Рослинна дієта як альтернативний метод лікування

Ендометріоз матки – досить поширене захворювання, при якому клітини ендометрію (внутрішньої оболонки матки) розростаються за межами матки. Хвороба часто вражає жінок репродуктивного віку, характризуючись болючими відчуттями в ділянці таза, вираженими болями в період менструації та під час статевого акту.

Ендометріоз викликає перевтому і може призвести до безпліддя. При терапії зазвичай використовуються гормональні препарати, які призводять до збільшення ваги, зниження лібідо, викликають нудоту та запаморочення.

Ефективність гормональної терапії має тимчасовий характер: у 60% випадків біль відновлюється після припинення лікування. Хірургічні втручання також не гарантують повне одужання та можуть викликати ускладнення після повторюваних процедур.

Через такі побічні ефекти дослідники почали розглядати альтернативні методи лікування, включаючи дієти з високим вмістом клітковини та невеликою кількістю жирів. За даними одного з останніх досліджень американських вчених, якість та кількість харчових жирів можуть впливати на ендометріоз.

Червоне м'ясо й трансжири посилюють ендометріоз

Часте вживання трансжирів і пальмітинової кислоти, які містяться в червоному м'ясі, коров'ячому молоці, маргарині, вершковому маслі, може підвищити ризик розвитку ендометріозу. І навпаки, жирні кислоти омега-3, які містяться в горіхах, насінні, жирній рибі, можуть захищати від захворювання. Дослідження показало: дієта з низьким вмістом жирів знижує рівень циркулюючого естрогену.

За даними спостережень дослідників, ендометріоз найчастіше спостерігається у жінок, які щодня вживають червоне м'ясо, жирні молочні продукти, птицю чи шинку.

Ті, хто споживає ці продукти не частіше одного разу на тиждень, набагато рідше хворіють цим захворюванням. Вегетаріанська дієта з низьким вмістом жирів призводить до зменшення болю при ендометріозі та збільшення рівня глобуліну – білка, який виробляється печінкою. Глобулін зв'язує статеві гормони та обмежує дію естрогену, що має терапевтичний ефект при ендометріозі.

Клітковина, антиоксиданти та вітамін D: дієта при ендометріозі

Експерти відзначають, що в Японії жінки набагато рідше хворіють раком молочної залози та ендометріозом, пов'язуючи це із вживанням риби, морепродуктів і морських водоростей, особливо фукуса пухирчастого. Дослідники також підкреслюють користь вітаміну D, низький рівень якого пов'язують із підвищеним ризиком розвитку ендометріозу.

За даними дослідження прийом 50 000 МО вітаміну D кожні 15 днів протягом 6 місяців значно зменшував біль у ділянці тазу при ендометріозі. Ефективність продемонстрували й антиоксиданти, включаючи вітаміни С та Е.

Оскільки естроген посилює запальні процеси при ендометріозі, експерти рекомендують протизапальну рослинну дієту із мінімальною кількістю жирів, великим вмістом клітковини, вітамінів та антиоксидантів.

Вживання трансжирів і тваринних жирів, пальмітинової кислоти та червоного м'яса дослідники пов'язують із підвищеним ризиком розвитку захворювання. Тому тим, хто у групі ризику, із раціону варто виключити жирні молочні продукти, червоне м'ясо та продукти з високим вмістом трансжирів.