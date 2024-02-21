Питание влияет на эндометриоз: ученые назвали полезные продукты

Растительное питание может эффективно предотвратить эндометриоз, а при наличии заболевания, - устранить выраженные боли и даже остановить воспалительные процессы, - к этому выводу пришли американские исследователи по результатам нового исследования. По мнению экспертов, вегетарианство с обилием клетчатки и низким уровнем трансжиров и животных жиров влияет на гормональную систему, снижая уровень эстрогена, который способствует развитию заболевания.

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Растительная диета как альтернативный метод лечения

Эндометриоз матки - довольно распространенное заболевание, при котором клетки эндометрия (внутренней оболочки матки) разрастаются за пределами матки. Болезнь часто поражает женщин репродуктивного возраста, проявляясь болезненными ощущениями в области таза, выраженными болями в период менструации и во время полового акта.

Эндометриоз вызывает сильную утомляемость и может привести к бесплодию. При терапии обычно используются гормональные препараты, которые приводят к увеличению веса, снижению либидо, вызывают тошноту и головокружение.

Эффективность гормональной терапии носит временный характер: в 60% случаев боль возобновляется после прекращения лечения. Хирургические вмешательства также не гарантируют полное выздоровление и могут вызвать осложнения при повторяющихся процедурах.

Ввиду таких побочных эффектов исследователи начали рассматривать альтернативные методы лечения, включая диеты, богатые клетчаткой и с низким содержанием жиров. По данным одного из последних исследований американских ученых, качество и количество пищевых жиров могут влиять на эндометриоз.

Красное мясо и трансжиры усугубляют эндометриоз

Частое употребление трансжиров и пальмитиновой кислоты, которые содержатся в красном мясе, коровьем молоке, маргарине, сливочном масле, может повысить риск развития эндометриоза. И наоборот, жирные кислоты омега-3, которые содержаться в орехах, семечках, жирной рыбе, могут оказывать защитное действие. Исследование показало: диета с низким содержанием жиров снижает уровень циркулирующего эстрогена.

По наблюдениям исследователей, эндометриоз чаще всего наблюдается у женщин, которые ежедневно употребляют красное мясо, жирные молочные продукты птицу или ветчину.

Те, кто потребляет эти продукты не чаще одного раза в неделю, гораздо реже болеют данным заболеванием. Вегетарианская диета с низким содержанием жиров приводит к уменьшению боли при эндометриозе и увеличению уровня глобулина - белка, который вырабатывается печенью. Глобулин связывает половые гормоны и ограничивает действие эстрогена, что имеет терапевтический эффект при эндометриозе.

Клетчатка, антиоксиданты и витамин D: диета при эндометриозе

Эксперты отмечают, что в Японии женщины гораздо реже болеют раком молочной железы и эндометриозом, связывая это с употреблением в пищу рыбы, морепродуктов и морских водорослей, особенно фукуса пузырчатого. Исследователи также подчеркивают пользу витамина D, низкий уровень которого связывают с повышенным риском развития эндометриоза.

По данным исследования прием 50 000 МЕ витамина D каждые 15 дней в течение 6 месяцев значительно уменьшало боль в области таза при эндометриозе. Эффективность продемонстрировали и антиоксиданты, включая витамины С и Е.

Поскольку эстроген усиливает воспалительные процессы при эндометриозе, эксперты рекомендуют противовоспалительную растительную диету с минимальным количеством жиров, обилием клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Употребление трансжиров и животных жиров, пальмитиновой кислоты и красного мяса исследователи связывают с повышенным риском развития заболевания. Поэтому тем, кто в группе риска, из рациона стоит исключить жирные молочные продукты, красное мясо и продукты с высоким содержанием трансжиров.