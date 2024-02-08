З'явився перший тест для оцінки опіоїдної залежності

У системі охорони здоров'я США стурбовані статистикою опіоїдних розладів, яка досягає близько 6 млн. осіб на рік. Опіоїди - це потужні, найбільш ефективні анальгетики, які призначають пацієнтам з хронічним болем, при ракових захворюваннях, після складних оперативних втручань, при ПТСР, хронічному безсонні, депресивних станах тощо.

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Однак, незважаючи на терапевтичний ефект, опіоїди можуть викликати залежність, серцево-судинні захворювання, проблеми з печінкою, психічні розлади, призвести до передозування та смерті. Враховуючи опіоїдну кризу у системі охорони здоров'я, агентство FDA схвалило перший в історії генетичний тест для оцінки ризику розвитку опіоїдних розладів.

Перший крок зроблено: як тест AvertD вплине на опіоїдну кризу?

Генетичний тест AutoGenomics AvertD розроблений для пацієнтів, які розглядають можливість короткотривалого курсу пероральних опіоїдних знеболювальних, наприклад, після планової хірургічної операції. Новий інструмент рекомендований лише тим людям, які до цього не вживали опіоїди.

Пацієнти мають надати свою згоду перед проведенням тесту. Він не призначений для тих, хто лікується від хронічного болю, – зазначають експерти FDA.

"Опіоїдна криза - одна з найбільш серйозних проблем громадської охорони здоров'я в США, яка вимагає інноваційних заходів щодо запобігання, діагностики та лікування розладів, пов'язаних із вживанням опіоїдів", - зазначає лікар, директор Центру пристроїв та радіологічного здоров'я FDA Джефф Шурен.

Схвалення нового генетичного тесту - це ще один крок уперед у запобіганні новим випадкам опіоїдних розладів, у підтримці лікування людей та зниженню зловживання опіоїдними анальгетиками, - додає Шурен.

Опитування ефективніше тесту? Аргументи скептиків

Незважаючи на інноваційність нового тесту, деякі експерти скептично ставляться до його використання у клінічній практиці. Є також ті, котрі вважають, що AutoGenomics AvertD може мати небезпечні та непередбачені наслідки. Щоб провести тест, медичні працівники мають взяти зразок мазка з щоки для аналізу 15 генетичних маркерів, пов'язаних із залежністю.

"Генетика - це "складна професія". Йдеться не просто про спадкову мутацію одного гена, який призводить до опіоїдного розладу. Цьому ефекту сприяють багато інших генів", - зазначає професор психіатрії та поведінкових наук Медичної школи Вашингтонського університету Ендрю Саксон.

Фактори ризику опіоїдної залежності можуть проявлятися різною мірою, виходячи з відмінностей демографічних груп. Це може ускладнити їх виявлення у вибірках населення, - вважає професор Школи громадської охорони здоров'я Колумбійського університету, лікар-психіатр Кетрін Кейс.

"Ймовірність того, що комерційно розроблений генетичний тест для оцінки опіоїдної залежності буде мати таку валідність, яка знадобиться для реальної клінічної практики, здається перебільшеною", - стверджує лікарка Кейс.

Психіаторка додає: "Якщо ви просто запитаєте людей: "Чи є у вас у родині історія залежності?" Я припускаю, що це буде кращим класифікатором ризиків, аніж цей генетичний тест". Лікар Саксон також вважає, що навіть опитування пацієнта про історію вживання психоактивних речовин, особливо тютюну, може бути більш інформативним за тест.

Скептично налаштовані експерти відзначають: якщо надто покладатися на результат генетичного тесту, його помилково-негативний результат може дати пацієнтам відчуття безпеки щодо розвитку розладів, а помилково-позитивний результат може обмежити доступ до необхідних ліків.

Чи допоможе тест для ухвалення обґрунтованого рішення?

Нове схвалення FDA зобов'язує компанію AutoGenomics навчити постачальників медичних послуг правильному використанню тесту та провести велике дослідження з урахуванням регулярних звітів медичних працівників. Інформація, отримана в результаті тесту, може допомогти пацієнтам, які стурбовані лікуванням опіоїдами від гострого болю, дійти більш обґрунтованих рішень, - впевнені експерти FDA.

"Дана інформація має використовуватись як частина повної клінічної оцінки та оцінки ризику. Її не слід використовувати окремо для ухвалення рішень про лікування", - зазначає Шурен.

Смертність від передозування наркотиків останніми роками різко зросла, причому приблизно три чверті випадків пов'язані з опіоїдами. Згідно даних Центрів із контролю та профілактики захворювань США, минулого року від передозування опіоїдами померло понад 83 тисячі осіб.

На думку більшості експертів, не лише залежність, а й терапія опіоїдами, – один із найбільш вагомих факторів розвитку розладів. Чи допоможе генетичний тест змінити ситуацію, – покажуть подальші дослідження.