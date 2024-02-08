Появился первый тест для оценки опиоидной зависимости

В системе здравоохранения США обеспокоены статистикой опиоидных расстройств, которая достигает около 6 млн. человек в год. Опиоиды - это самые эффективные и мощные анальгетики, которые назначают пациентам с хронической болью, при раковых заболеваниях, после сложных оперативных вмешательств, при ПТСР, хронической бессоннице, депрессивных состояниях и т.д.

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Однако, несмотря на терапевтический эффект, опиоиды могут вызывать зависимость, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с печенью, психические расстройства, привести к передозировк и смерти. Учитывая опиоидный кризис в системе здравоохранения, агентство FDA одобрило первый в истории генетический тест для оценки риска развития опиоидных расстройств.

Первый шаг сделан: как тест AvertD повлияет на опиоидный кризис?

Генетический тест AutoGenomics AvertD разработан для пациентов, которые рассматривают возможность кратковременного курса пероральных опиоидных обезболивающих, например, после плановой хирургической операции. Новый инструмент рекомендован лишь тем людям, которые ранее не употребляли опиоиды.

Перед проведением теста пациенты должны дать свое согласие. Он не предназначен для тех, кто лечится от хронической боли, - отмечают эксперты FDA.

"Опиоидный кризис - одна из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения в США, которая требует инновационных мер по предотвращению, диагностике и лечению расстройств, связанных с употреблением опиоидов", - отмечает доктор, директор Центра устройств и радиологического здоровья FDA Джефф Шурен.

Одобрение нового генетического теста - это еще один шаг вперед в предотвращении новых случаев опиоидных расстройств, в поддержке лечения людей и снижению злоупотребления опиоидными анальгетиками, - добавляет Шурен.

Опрос эффективнее теста? Аргументы скептиков

Несмотря на инновационность нового теста, некоторые эксперты скептически относятся к его использованию в клинической практике. Есть также те, кто считает, что AutoGenomics AvertD может иметь опасные непредвиденные последствия. Чтобы провести тест, медицинские работники должны взять образец мазка из щеки для анализа 15 генетических маркеров, связанных с зависимостью.

"Генетика - это "сложная профессия. Речь идет не просто о наследственности одного мутированного гена, который приводит к опиоидному расстройству. Этому эффекту способствуют множество других генов", - отмечает профессор психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Вашингтонского университета Эндрю Саксон.

Факторы риска опиоидной зависимости могут проявляться в разной степени, исходя из различий демографических групп. Это может затруднить их выявление в выборках населения, - считает профессор Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета, врач-психиатр Кэтрин Кейс.

"Вероятность того, что коммерчески разработанный генетический тест для оценки опиоидной зависимости будет иметь такую ​​​​валидность, которая понадобится для реальной клинической практики, кажется преувеличенной", - утверждает доктор Кейс.

Психиатр добавляет: "Если вы просто спросите людей: "Есть ли у вас в семье история зависимости?" Я предполагаю, что это будет лучшим классификатором рисков, чем этот генетический тест". Доктор Саксон также считает, что даже опрос пациента об истории употребления психоактивных веществ, особенно табака, может быть информативнее теста.

Скептически настроенные эксперты отмечают: если слишком полагаться на результат генетического теста, его ложноотрицательный результат может дать пациентам чувство безопасности относительно развития расстройств, а ложноположительный результат может ограничить доступ к необходимым лекарствам.

Поможет ли тест для принятия обоснованного решения?

Новое одобрение FDA обязывает компанию AutoGenomics обучить поставщиков медицинских услуг правильному использованию теста, а также провести крупное исследование на основе регулярных отчетов медицинских работников. Информация, полученная в результате теста, может помочь пациентам, обеспокоенным лечением опиоидами от острой боли, принять более обоснованные решения, - уверены эксперты FDA.

"Эта информация должна использоваться как часть полной клинической оценки и оценки риска. Ее не следует использовать отдельно для принятия решений о лечении", - отмечает Шурен.

Смертность от передозировки наркотиков в последние годы резко возросла, причем примерно три четверти случаев связаны с опиоидами. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлом году от передозировки опиоидами умерло более 83 000 человек.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что не только зависимость, но и терапия опиоидами - один из самых весомых факторов развития расстройств. Поможет ли генетический тест изменить ситуацию, - покажут дальнейшие исследования.