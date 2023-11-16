Часті стреси, депресія, серцево-судинні патології та захворювання сечостатевої системи, зайва вага – причин еректильної дисфункції більш ніж достатньо. Про неї не прийнято говорити, однак близько половини чоловіків віком від 40 до 70 років мають проблеми з ерекцією. При цьому лише один із 10 повідомляє про повну нездатність мати ерекцію, - стверджують експерти. Препарати від ЕД можуть допомогти жити повноцінним сексуальним життям, – упевнені експерти.

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Що потрібно знати про ліки для ерекції?

Як правильно приймати їх без ризиків для здоров'я?

Які препарати від ЕД існують?

Ліки від еректильної дисфункції зазвичай ефективні та викликають мало побічних ефектів, - вважають експерти. Однак, на думку лікарів, у цьому питанні важливо дотримуватись індивідуального підходу. Лікар-уролог, керівник відділу урології у Гарвардській медичній школі Cambridge Health Alliance Луїс Ліу вважає: чоловікам доцільно підбирати собі самостійно максимально ефективний препарат.

"Розбіжності в ліках від еректильної дисфункції існують. Тому новим пацієнтам я раджу спробувати різні препарати, щоб побачити, який із них працює найкращим чином", - рекомендує лікар Ліу.

Наразі існують чотири основні лікарські засоби від еректильної дисфункції:

Аванафіл (Стендра);

Силденафіл (Віагра);

Тадалафіл (Сіаліс);

Варденафіл.

Ці препарати називають інгібіторами ФДЕ-5: вони посилюють дію хімічної речовини оксиду азоту, який розслаблює м'язи статевого члена, посилюючи приплив крові до пенісу. Часто перше, що лікарі пропонують пацієнтам, котрі мають проблеми з ерекцією, - це Силденафіл (Віагра). Це перший у світі препарат для підвищення потенції від американської компанії Pfizer, який з'явився у 1998 році. Цікаво те, що спочатку його розробляли як засіб для підтримки серцево-судинної системи.

Віагра існує на ринку близько 25 років, тому експертам добре відомі його побічні ефекти, а також ліки та продукти, з якими препарат взаємодіє.

Проте головною проблемою у пошуку кращих ліків від ЕД для чоловіків може виявитися не біохімія, а ціна, - вважають експерти:

"Головна перешкода у моїй практиці – це ціна. Вам потрібно буде проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб підібрати потрібний препарат за доступною ціною", - наголошує лікар Ліу.

Дія ліків від ЕД: що варто врахувати?

Кожен із нині існуючих препаратів від ЕД має різний хімічний склад. Ці невеликі відмінності впливають на дію ліків, включаючи час дії та побічні ефекти. Перед тим, як приймати ці засоби, варто проконсультуватися з лікарем та врахувати особливості свого організму та наявність проблем зі здоров'ям.

Силденафіл (Віагра) - діє найкраще, якщо ви приймаєте його натще за годину до сексу. Врахуйте, що приймаючи його після жирної їжі чи алкоголю, організму потрібно більше часу, щоб його засвоїти. Ефект препарату зазвичай триває від 4 до 5 годин. При легкій чи помірній еректильній дисфункції Віагра може діяти набагато довше.

Варденафіл також рекомендується приймати натще за годину до сексу. Як і у випадку із Силденафілом, жирна їжа та алкоголь можуть стати перешкодою для більш швидкого засвоєння препарату. Засіб зазвичай діє від 4 до 5 годин. Нова форма ліків, яка розчиняється на язику, може подіяти набагато швидше, ніж таблетка.

також рекомендується приймати натще за годину до сексу. Як і у випадку із Силденафілом, жирна їжа та алкоголь можуть стати перешкодою для більш швидкого засвоєння препарату. Засіб зазвичай діє від 4 до 5 годин. Нова форма ліків, яка розчиняється на язику, може подіяти набагато швидше, ніж таблетка. Тадалафіл (сіаліс) приймають незалежно від вживання їжі протягом години до сексу. Препарат діє до 36 годин. Його можна приймати або у невеликій дозі щодня або збільшуючи дозування за необхідності.

приймають незалежно від вживання їжі протягом години до сексу. Препарат діє до 36 годин. Його можна приймати або у невеликій дозі щодня або збільшуючи дозування за необхідності. Аванафіл (Stendra) можна приймати як з їжею, так і без неї за 30 хвилин до сексу, залежно від дози. Препарат діє від 4 до 5 годин або довше при легкій та помірній ЕД.

Коли ліки від ЕД можуть бути небезпечними?

Перш ніж приймати будь-які ліки від еректильної дисфункції, важливо врахувати побічні ефекти та небезпеку цих засобів при поєднанні з такими препаратами:

Нітратні ліки, які часто призначають при стенокардії. До них відносяться нітрогліцерин, ізосорбід мононітрат та ізосорбід динітрат.

Альфа-блокатори - препарати, які призначають при збільшеній простаті або облисінні. До них відносяться дутастерид та фінастерид.

- препарати, які призначають при збільшеній простаті або облисінні. До них відносяться дутастерид та фінастерид. Ліки, які блокують фермент CYP3A4: ітраконазол, кетоконазол та ритонавір.

Експерти також рекомендують врахувати такі стани, за яких ліки від еректильної дисфункції можуть бути небезпечними або неефективними:

низький або неконтрольований високий кров'яний тиск;

тяжкі захворювання печінки;

патології нирок, при яких потрібен діаліз;

серцевий напад, інсульт чи серйозне порушення серцевого ритму протягом останніх шести місяців;

захворювання очей, які вражають сітківку;

захворювання нирок, яке необхідно лікувати за допомогою діалізу.

Що стосується побічних ефектів пероральних препаратів від ЕД, вони часто бувають легкими. До них відносяться головний біль, розлад шлунка, чутливість до світла або нечіткість зору, нежить, біль у спині, запаморочення.

У поодиноких випадках ці препарати можуть спричинити серйозні побічні ефекти,серед яких:

втрата слуху чи зору. Деякі люди раптово втрачають частину слуху чи зору після прийому цих ліків. Проте незрозуміло, ці побічні ефекти буди спричинені ліками чи станом здоров'я.

Деякі люди раптово втрачають частину слуху чи зору після прийому цих ліків. Проте незрозуміло, ці побічні ефекти буди спричинені ліками чи станом здоров'я. ерекція, яка не проходить сама по собі. Це рідкісний стан, який називається пріапізмом. Щоб запобігти пошкодженню статевого члена, експерти рекомендують звернутися до лікаря.

Як правильно використовувати пігулки від ЕД?

Деякі чоловіки скаржаться на неефективність препаратів від ЕД після першого ж використання. Лікар ділиться: деякі чоловіки приходять до нього після отримання рецепта від лікаря й стверджують, що препарат не діє. Експерт пояснює це тим, що пацієнти часто використовують його неправильно:

"Багато хто вважає, що ці препарати є перемикачами для ерекції, однак це величезна помилка. Ліки не діють без сексуальної стимуляції. У цей час вам потрібно бути зі своїм партнером та займатися прелюдією", - рекомендує доктор Ліу.

Препарати ЕД розщеплюються в організмі з різною швидкістю. Тривалість дії варіюється від чотирьох годин. Однієї дози достатньо для повного циклу статевого акту - від ерекції до кульмінації.

"Чи протримається це у наступному циклі? Це не гарантовано", - стверджує Ліу. Якщо ви займаєтеся сексом частіше одного разу на день, найкраще підійде Сіаліс.

Препарати від ЕД досить ефективні, проте висока ціна та побічні ефекти не роблять їх панацеєю, - вважають експерти. Також варто пам'ятати, що ці засоби – не чарівна пігулка, адже вони покращують приплив крові до пенісу, не діючи на нервову систему і мозок. Саме тому лікарі наголошують: препарати не діють без сексуальної стимуляції. Хоч поки у вчених немає переконливих доказів того, що здоровий спосіб життя може вирішити проблеми з ерекцією, та, на їх думку, це точно не зашкодить.