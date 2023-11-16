Частые стрессы, депрессия, сердечно-сосудистые патологии и заболевания мочеполовой системы, лишний вес - причин эректильной дисфункции более, чем достаточно. О ней не принято говорить, но около половины мужчин в возрасте от 40 до 70 лет имеют ту или иную степень эректильной дисфункции. При этом лишь один из 10 сообщает о полной неспособности иметь эрекцию, - утверждают эксперты. Препараты от ЭД могут помочь жить полноценной сексуальной жизнью, - уверены эксперты.

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Что нужно знать о лекарствах для эрекции?

Как правильно их принимать без рисков для здоровья?

Какие препараты от ЭД существуют?

Лекарства от эректильной дисфункции обычно эффективны и вызывают мало побочных эффектов, - считают эксперты. Тем не менее, по мнению врачей, в этом вопросе важен индивидуальный подход. Врач-уролог и руководитель отдела урологии в Гарвардской медицинской школе Cambridge Health Alliance Луис Лиу считает: мужчинам целесообразно подбирать для себя самостоятельно максимально эффективный препарат.

"Различия в лекарствах от эректильной дисфункции существуют. Поэтому новым пациентам я предлагаю попробовать разные препараты, чтобы увидеть, что работает лучше всего", - рекомендует доктор Лиу.

На сегодняшний день существует четыре основных средства при эректильной дисфункции:

Аванафил (Стендра);

Силденафил (Виагра);

Тадалафил (Сиалис);

Варденафил.

Эти препараты называют ингибиторами ФДЭ-5: они усиливают действие химического вещества оксида азота, которое расслабляет мышцы полового члена. Это усиливает приток крови к половому члену и приводит к эрекции. Часто первое, что предлагают врачи пациентам при проблемах с эрекцией, - это Силденафил (Виагра). Это первый в мире препарат для повышения потенции от американской компании Pfizer, который появился в 1998 году. Примечательно, что изначально его разрабатывали как средство для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Виагра существует на рынке около 25 лет, поэтому экспертам хорошо известны его побочные эффекты, а также лекарства и продукты, с которыми препарат взаимодействует.

Но главной проблемой в поиске лучшего лекарства от ЭД для мужчин может оказаться не биохимия, а цена, - считают эксперты:

"Главное препятствие в моей практике - это стоимость. Вам нужно будет проконсультироваться со своим врачом, чтобы подобрать нужный вам препарат по доступной цене", - говорит доктор Лиу.

Действие лекарств от ЭД: что стоит учесть?

Каждый из ныне существующих препаратов от ЭД имеет немного разный химический состав. Эти небольшие различия влияют на действие лекарства, включая время действия и побочные эффекты. Перед тем, как принимать эти средства, важно проконсультироваться с врачом и учесть особенность своего организма, а также наличие проблем со здоровьем.

Силденафил (Виагра) - действует лучше всего, если вы принимаете его натощак за час до секса. Учтите, что принимая его после жирной пищи или алкоголя, организму потребуется больше времени, чтобы его усвоить. Эффект препарата, как правило, длится от 4 до 5 часов. При легкой или умеренной эректильной дисфункции Виагра может действовать гораздо дольше.

Варденафил также рекомендуется принимать натощак за час до секса. Как и в случае с силденафилом, жирная пища и алкоголь могут стать помехой для более быстрого усвоения препарата. Средство обычно действует от 4 до 5 часов. Новая форма лекарства, которая растворяется на языке, может подействовать быстрее, чем таблетка.

также рекомендуется принимать натощак за час до секса. Как и в случае с силденафилом, жирная пища и алкоголь могут стать помехой для более быстрого усвоения препарата. Средство обычно действует от 4 до 5 часов. Новая форма лекарства, которая растворяется на языке, может подействовать быстрее, чем таблетка. Тадалафил (Сиалис) принимают независимо от употребления еды за час до секса. Препарат работает до 36 часов. Его можно принимать или в небольшой дозе ежедневно или в большей дозе по мере необходимости.

принимают независимо от употребления еды за час до секса. Препарат работает до 36 часов. Его можно принимать или в небольшой дозе ежедневно или в большей дозе по мере необходимости. Аванафил (Стендра) можно принимать как с едой, так и без нее за 30 минут до секса, в зависимости от дозы. Препарат действует от 4 до 5 часов или дольше при легкой и умеренной ЭД.

Когда лекарства от ЭД могут быть небезопасны?

Прежде чем принимать какие-либо лекарства от эректильной дисфункции, важно учесть побочные эффекты и опасность этих средств при сочетании с такими препаратами:

Нитратные лекарства, которые часто назначают при стенокардии. К ним относятся нитроглицерин, изосорбид мононитрат и изосорбид динитрат.

Альфа-блокаторы - препараты, которые назначают при увеличенной простате или облысении. К ним относятся дутастерид и финастерид.

- препараты, которые назначают при увеличенной простате или облысении. К ним относятся дутастерид и финастерид. Лекарства, блокирующие фермент CYP3A4: итраконазол, кетоконазол и ритонавир.

Эксперты также рекомендуют учесть следующие состояния, при которых лекарства от эректильной дисфункции могут быть небезопасными или неэффективными:

очень низкое или неконтролируемое высокое кровяное давление;

тяжелые заболевания печени;

патологии почек, при которых нужен диализ;

сердечный приступ, инсульт или серьезное нарушение сердечного ритма за последние шесть месяцев;

заболевания глаз, поражающее сетчатку;

заболевание почек, которое необходимо лечить с помощью диализа.

Что касается побочных эффектов пероральных препаратов от ЭД, то они часто бывают легкими. К ним относятся головная боль, расстройство желудка, чувствительность к свету или нечеткость зрения, насморк, боль в спине, головокружение.

В редких случаях эти препараты могут вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе:

потерю слуха или зрения. Некоторые люди внезапно теряют часть слуха или зрения после приема одного из этих лекарств. Но неясно, были ли эти побочные эффекты вызваны лекарством или состоянием здоровья.

Некоторые люди внезапно теряют часть слуха или зрения после приема одного из этих лекарств. Но неясно, были ли эти побочные эффекты вызваны лекарством или состоянием здоровья. эрекция, которая не проходит сама по себе. Это редкое состояние, которое называется приапизмом. Чтобы предотвратить повреждение полового члена, эксперты рекомендуют обратиться к врачу.

Как правильно использовать таблетки от ЭД?

Некоторые мужчины жалуются на неэффективность препаратов от ЭД уже после первого использования. Доктор Лиу делится: некоторые мужчины приходят к нему после получения рецепта от лечащего врача и утверждают, что препарат не работает. Эксперт объясняет это тем, что пациенты часто используют его неправильно:

"Многие считают, что эти препараты являются переключателем для эрекции, но это огромное заблуждение. Лекарства не действуют без сексуальной стимуляции. В это время вам нужно быть со своим партнером и заниматься прелюдией", - рекомендует доктор Лиу.

Препараты ЭД расщепляются в организме с разной скоростью. Продолжительность действия варьируется от четырех часов. Одной дозы достаточно для полного цикла полового акта - от эрекции до кульминации.

"Продержится ли это в следующем цикле? Это не гарантировано", - говорит доктор Лиу. Если вы занимаетесь сексом чаще одного раза в день, лучше всего подойдет Сиалис.

Препараты от ЭД достаточно эффективны, но высокая цена и побочные эффекты не делают их панацеей, - считают эксперты. Также стоит помнить, что эти средства - не волшебная таблетка, ведь они улучшают приток крови к пенису, не действуя на нервную систему и мозг. Именно поэтому врачи подчеркивают: лекарства не действуют без сексуальной стимуляции. Хоть пока у ученых нет убедительных доказательств того, что здоровый образ жизни может обратить вспять проблемы с эрекцией, но, по их мнению, это точно не навредит.