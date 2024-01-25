Топ-9 кращих розробок у сфері серцево-судинних захворювань

Експерти Американської кардіологічної асоціації AHA назвали найкращі розробки у сфері серцево-судинних захворювань за 2023 рік. Обираючи найуспішніші кейси, дослідники керувалися основним критерієм - ефективністю у запобіганні, лікуванні та контролі хвороб серця. Які наукові досягнення відзначили за минулий 2023 рік та чому прогрес у сфері серцево-судинних захворювань тісно пов'язаний із охороною здоров'я в цілому?

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Як досягнення у сфері ССЗ впливають на охорону здоров’я?

Високий кров'яний тиск, діабет та ожиріння – три найпоширеніші проблеми в сучасному суспільстві, які найчастіше стають причиною серцево-судинних захворювань. Не секрет, що саме хвороби серця посідають перше місце серед причин смертності у світі. Саме тому наукові розробки у сфері ССЗ відіграють значущу роль у сфері охорони здоров'я.

"Щороку ми аналізуємо наукові дослідження, які розширюють наше розуміння того, як запобігати, лікувати і контролювати хвороби серця та інсульт", - зазначає доктор медичних наук, головний науковий і медичний директор AHA Маріелл Джессап.

Нові розробки допомагають людям, медичним працівникам та політикам приймати більш обґрунтовані рішення у галузі охорони здоров'я, - упевнена дослідниця.

На думку експертів AHA, найвизначнішими досягненнями в області ССЗ за 2023 рік стали наступні розробки.

Новий антигіпертензивний препарат зилебезіран, який називають "щепленням від гіпертонії". За даними досліджень, ін'єкційний РНК-препарат ефективно знижує АТ у дорослих із легкою та помірною гіпертензією до 6 місяців.

"Наше дослідження показує, що щоквартальні або дворічні дози зилебезірана можуть ефективно та безпечно знизити артеріальний тиск у пацієнтів із неконтрольованою гіпертонією", - підкреслює доктор медичних наук медичного університету Чикаго Джордж Бакріс.

Ін'єкційний лікарський засіб, який забезпечує довгострокове зниження артеріального тиску, експерти вважають справжнім проривом 2023 року.

Переваги тромбектомії у важких випадках інсульту

Ендоваскулярна тромбектомія є стандартним методом лікування інсультів малого чи середнього розміру. Однак донедавна було незрозуміло, чи принесе інвазивний метод користь людям з більшими та важкими інсультами. Дослідження показали, що рання ендоваскулярна тромбектомія після обширного інфаркту мозку перевершує стандартну медичну допомогу. За даними вчених, серед тих, хто переніс ендоваскулярну тромбектомію, було менше інвалідності. До того ж, пацієнти були більш функціонально незалежними протягом 3 місяців після лікування.

Досягнення в галузі візуалізації для встановлення стентів

Чотири дослідження 2023 року, підкреслюють досягнення в сфері візуалізації для встановлення стенту пацієнтам при коронарному втручанні. Дані всіх досліджень підтвердили, що встановлення стенту при складних ураженнях коронарної артерії під контролем оптичної когерентної томографії ГКТ перевершує втручання під контролем ангіографії.

Антикоагулянтна терапія при інсульті з фібриляцією передсердь

Пацієнтам із гострим ішемічним інсультом з фібриляцією передсердь європейські рекомендації пропонують починати терапію пероральними антикоагулянтами через 3 дні після легкого інсульту, через 6 днів після помірного інсульту та через 12 днів після тяжкого інсульту. Американські рекомендації пропонують почекати з терапією більше 2-х тижнів.

Одне із останніх досліджень довело: більш рання терапія після легкого, помірного чи важкого інсульту не пов'язана з підвищеним ризиком внутрішньочерепного крововиливу та краще знижує ішемію.

Нові ліки від діабету при ожирінні

За даними численних досліджень, інгібітори НГЛТ-2 та агоністи рецептора GLP-1 можуть знижувати серцево-судинні ризики у пацієнтів із діабетом. Клінічні дані демонструють, що ці препарати можуть покращити здоров'я серцево-судинної системи у пацієнтів із ожирінням без діабету. Декілька нових досліджень довели: семаглутид перевершує плацебо у зниженні смертності, пов'язаної із серцево-судинними захворюваннями у людей із надмірною вагою.

Визначення ролі соціальних чинників у смертності від серцево-судинних захворювань

У щорічному списку AHA експерти відзначають роль соціальних факторів у смертності від серцево-судинних захворювань. Американські дослідники виявили, що рівень смертності від ССЗ вищий у сільських округах та в округах із високим відсотком темношкірого населення. Середній дохід, харчування й житловий статус передбачали більш високу смертність від хвороб серця.

Здорове харчування знижує ризик передчасної смерті

Результати великого когортного дослідження 2023 року показали: здорове харчування може допомогти запобігти, контролювати та лікувати хронічні захворювання. Проаналізувавши дані понад 75 000 жінок та 44 000 чоловіків протягом 36 років, дослідники дійшли висновку, що ті, хто дотримувався здорового харчування, мали нижчий ризик смертності.

Серцево-судинний, нирковий та метаболічний синдром

Посилаючись на збіг між захворюваннями серця, нирок, діабетом 2-го типу та ожирінням, AHA вперше офіційно визначила серцево-судинний, нирковий, метаболічний синдром. Експерти також представили перший калькулятор ризику PREVENT, який поєднує показники серцево-судинного, ниркового та метаболічного здоров'я для оцінки майбутнього ризику серцево-судинних захворювань.

Ендоваскулярне лікування захворювань периферичних артерій

Нові дослідження підтримують ендоваскулярний підхід замість шунтування вен для лікування хронічної ішемії, яка є загрозою для кінцівок. Втручання проводиться під контролем променевої візуалізації. Як показують дослідження, пацієнти, яким було вперше проведено венозне шунтування, з більшою ймовірністю мали потребу серйозної ампутації або померли під час наступного спостереження, ніж ті, хто отримав ендоваскулярну терапію.