Топ-9 лучших разработок в области сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты Американской кардиологической ассоциации AHA назвали лучшие разработки в области сердечно-сосудистых заболеваний за 2023 год. Выбирая самые успешные кейсы, исследователи руководствовались основным критерием - эффективностью в предотвращении, лечении и контроле болезней сердца. Какие научные достижения отметили за прошедший 2023 год и почему прогресс в области сердечно-сосудистых заболеваний тесно связан со здравоохранением в целом?

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Как достижения в сфере ССЗ влияют на здравоохранение?

Высокое кровяное давление, диабет и ожирение - три самые распространенные проблемы в современном обществе, которые чаще всего становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Не секрет, что именно болезни сердца занимают лидирующую позицию среди причин смертности в мире. Именно поэтому научные разработки в сфере ССЗ играют наиболее значимую роль в сфере здравоохранения.

"Ежегодно мы составляем обзор научных исследований, которые расширяют наше понимание того, как предотвращать, лечить и контролировать болезни сердца и инсульт", - отмечает доктор медицинских наук, главный научный и медицинский директор AHA Мариэлл Джессап.

Новые разработки помогают людям, медицинским работникам и политикам принимать более обоснованные решения в области здравоохранения, - уверена исследовательница.

По мнению экспертов AHA, самыми примечательными достижениями в области ССЗ 2023 года стали следующие разработки.

Новый антигипертензивный препарат зилебезиран, который называют "прививкой от гипертонии". По данным исследований, инъекционный РНК-препарат эффективно снижает АД у взрослых с легкой и умеренной гипертензией до 6 месяцев.

"Наше исследование показывает, что ежеквартальные или двухгодичные дозы зилебезирана могут эффективно и безопасно снизить артериальное давление у пациентов с неконтролируемой гипертонией", - подчеркнул доктор медицинских наук Чикагского медицинского университета Джордж Бакрис.

Инъекционное лекарство, которое обеспечивает долгосрочное снижение артериального давления, эксперты считают настоящим прорывом 2023 года.

Преимущества тромбэктомии в тяжелых случаях инсульта

Эндоваскулярная тромбэктомия является стандартным методом лечения инсультов малого или среднего размера. Но до недавнего времени было неясно, принесет ли инвазивный метод пользу людям с более крупными и тяжелыми инсультами. Исследования показали, что ранняя эндоваскулярная тромбэктомия после обширного инфаркта головного мозга превосходит стандартную медицинскую помощь. По данным ученых, среди тех, кто перенес эндоваскулярную тромбэктомию, было меньше инвалидности. К тому же пациенты были более функционально независимыми в течение 3 месяцев после лечения.

Достижения в области визуализации для установки стентов

Четыре исследования 2023 года, подчеркивают достижения в области визуализации для установки стента пациентам при чрескожном коронарном вмешательстве. Данные всех исследований подтвердили, что установка стента при сложных поражениях коронарной артерии под контролем оптической когерентной томографии ОКТ превосходит вмешательство под контролем ангиографии.

Антикоагулянтная терапия при инсульте с фибрилляцией предсердий

Пациентам с острым ишемическим инсультом с фибрилляцией предсердий европейские рекомендации предлагают начинать терапию пероральными антикоагулянтами через 3 дня после легкого инсульта, через 6 дней после умеренного инсульта и через 12 дней после тяжелого инсульта. Американские рекомендации предлагают повременить с терапией больше 2-х недель.

Одно из последних исследований доказало: более ранняя терапия после легкого, умеренного или обширного инсульта не связана с повышенным риском внутричерепного кровоизлияния и лучше снижает ишемию.

Новые лекарства от диабета при ожирении

По данным многочисленных исследований, ингибиторы НГЛТ-2 и агонисты рецептора GLP-1 могут снижать сердечно-сосудистые риски у пациентов с диабетом. Растущее число клинических данных также демонстрируют, что эти препараты могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы у пациентов с ожирением без диабета. Несколько новых исследований доказали: семаглутид превосходит плацебо в снижении смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей с избыточным весом.

Определение роли социальных факторов в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

В ежегодном списке AHA эксперты отмечают роль социальных факторов в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Американские исследователи обнаружили, что уровень смертности от ССЗ выше в сельских округах и в округах с более высоким процентом темнокожего населения. Средний доход, питание и жилищный статус предсказывали более высокую смертность от болезней сердца.

Здоровое питание снижает риски преждевременной смерти

Результаты большого когортного исследования 2023 года показали: здоровое питание может помочь предотвратить, контролировать и лечить хронические заболевания. Проанализировав данные более 75 000 женщин и 44 000 мужчин в течение 36 лет, исследователи пришли к выводу, что те, кто придерживался здорового питания, имели более низкий риск смертности.

Сердечно-сосудистый, почечный и метаболический синдром

Ссылаясь на совпадение между заболеваниями сердца, почек, диабетом 2-го типа и ожирением, AHA впервые официально определила сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром. Эксперты также представили первый калькулятор риска PREVENT, который объединяет показатели сердечно-сосудистого, почечного и метаболического здоровья для оценки будущего риска сердечно-сосудистых заболеваний .

Эндоваскулярное лечение заболеваний периферических артерий

Новые исследования поддерживают эндоваскулярный подход вместо шунтирования вен для лечения хронической ишемии, угрожающей конечностям. Вмешательство проводится чрескожным доступом через кровеносные сосуды под контролем лучевой визуализации. Как показывают исследования, пациенты, которым было впервые проведено венозное шунтирование, с большей вероятностью нуждались в серьезной ампутации или умерли во время последующего наблюдения, чем те, кто получил эндоваскулярную терапию.