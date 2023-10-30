6 рекомендацій від лікарів для підготовки до сезону грипу

Часто ми недооцінюємо небезпеку грипу, порівнюючи його із застудою. Однак грип – це вірусне захворювання, до якого потрібно бути готовим. Біль у м’язах, лихоманка, кашель та слабкість хоч і проходять за кілька днів, проте можуть призвести до серйозних ускладнень, включаючи пневмонію та ураження серця. Як захистити себе від ускладнень грипу під час ГРВІ?

Знизити ймовірність зараження

Щороку мільйони людей наражаються на ризик серйозних ускладнень від грипу через низький відсоток щеплених. Наприклад, за останніми даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, було зареєстровано близько 7300 смертей від грипу, серед яких 21 дитина.

Особливо лікарі рекомендують робити щеплення від грипу дітям до 5 років, людям старше 65 років, вагітним та особам із ослабленим імунітетом.

Доктор медичних наук, фахівець із інфекційних захворювань Крістін Енглунд вважає, що все починається з щеплення грипу. Експертка також радить ретельно готуватися до сезону ГРВІ заздалегідь, щоб якомога ефективніше знизити ризик серйозного захворювання.

Зробіть щеплення від грипу

Дослідження показують: вакцина проти грипу знижує ризик захворювання та ймовірність серйозних ускладнень у разі зараження.

"Вакцина від грипу захищає не лише вас, а й ваших близьких", - каже лікарка Енглунд.

Центри США з контролю та профілактики захворювань CDC рекомендують вакцинацію всім людям старше 6 місяців. "Ми рекомендуємо людям робити щеплення від грипу у вересні та жовтні. В останні роки ми побачили, що сезон грипу може розпочатися раніше й триватиме набагато довше. Тому вкрай важливо отримати вакцину від грипу, як тільки вона стане доступною", - вважає Енглунд.

Носіть маску в людних місцях

Хоч носити маску не обов'язково, навіть коли ви хворі, проте в сезон грипу та ГРВІ експерти рекомендують носити її у громадських місцях. Це може захистити вас не лише від грипу, а й від інших захворювань. "Я раджу носити маски в сезон респіраторних захворювань. Адже існує безліч інших вірусів, які можуть завдати шкоди, не лише COVID-19 чи вірус грипу", - вважає лікарка.

Будьте пильні та дотримуйтесь заходів безпеки

Вірус грипу розповсюджується повітряно-крапельним шляхом з носа чи рота. Чимало з тих речей, які ви робили в минулому для запобігання поширенню COVID-19, також можуть знизити ваші шанси заразитися грипом:

щеплення;

носіння маски у людних місцях;

перебування на відстані 1-2 м;

часте миття рук.

"Мені комфортно продовжувати носити маску, дотримуватися гігієни рук та тримати дистанцію в соціумі, коли я виходжу на вулицю. Навіть незважаючи на те, що я була вакцинована від COVID-19 та робитиму щеплення від грипу", - ділиться лікарка Енглунд.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, коли ви вже захворіли

Грип і COVID-19 мають чимало схожих симптомів, таких як лихоманка, кашель, задишка й біль у м’язах. Якщо у вас з'являться ці симптоми, зателефонуйте своєму лікарю та дізнайтеся, що робити далі. Можливо, вам потрібно проходити тест на грип чи COVID-19 або отримати рецепт на противірусне лікування.

Заповніть аптечку

Ви також можете підготуватися до грипу вдома самостійно. Пані Енглунд пропонує тримати під рукою кілька лікарських засобів на випадок виникнення грипу:

жарознижувальні препарати, такі як ацетамінофен;

ібупрофен від м'язових болів;

сироп від кашлю та термометр;

пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню у крові.

"Існує чимало ефективних безрецептурних ліків, які можна використовувати для полегшення симптомів. Купуйте ліки від грипу та застуди, щоб зменшити закладеність носа й кашель, який може у вас виникнути", - рекомендує Енглунд.

Залишайтеся вдома, якщо ви захворіли

Якщо ви захворіли на грип, вам слід залишатися вдома, пити багато рідини та відпочивати, поки не почуватимете себе краще. Якщо вам потрібно контактувати з іншими людьми, надягніть маску.

"Людина, швидше за все, заразить грипом інших за день до появи симптомів і протягом наступних 5-7 днів", - пояснює лікар.

Зима - це найактивніший період для поширення ГРВІ, грипу та норовірусу. Часто мити руки і дезінфікувати поверхні, дотримуватись правил етикету при кашлі та залишатися вдома, коли ви хворі, - ці прості дії можуть захистити вас і ваших близьких від небезпечних вірусів. Експерти також впевнені, що маски мають стати звичною частиною нашого життя у сезон респіраторних захворювань. І це нормально, якщо ми зможемо таким чином захистити людей та знизити кількість смертей, - вважають лікарі.