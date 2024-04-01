FDA схвалило безрецептурний датчик для моніторингу глюкози

Перший у світі безрецептурний глюкометр від компанії Dexcom буде офіційно доступний у продажу вже влітку цього року. Виробник заявив, що новий монітор безперервного вимірювання рівня глюкози під назвою Stelo затверджено FDA для використання. Датчик невеликого розміру прикріплюється на плече, що дозволяє контролювати рівень глюкози в крові в режимі 24/7.

Пристрій призначений для пацієнтів із діабетом 2 типу, які не використовують інсулін. Компанія Dexcom має намір продавати глюкометри за максимально доступною ціною, а також залучати страхові компанії для часткового або повного покриття страховки.

Що таке безперервний монітор глюкози?

За оцінками Міжнародної діабетичної федерації IDF, сьогодні близько 537 млн ​​людей живуть із цукровим діабетом, 95% з яких мають діабет 2-го типу. Однією з основних умов профілактики, контролю та успішного лікування захворювання є контроль рівня глюкози в крові.

Безперервні монітори глюкози або CGM від американського виробника Dexcom – це невеликі датчики, які дозволяють відстежувати рівень глюкози у реальному часі через шкіру. Здебільшого їх використовують пацієнти з діабетом. Інформація передається бездротовою мережею на смартфон, попереджаючи користувачів, їх сім'ї та лікарів про надзвичайні ситуації.

Новий CGM від Dexcom призначений для пацієнтів із діабетом 2 типу, які не використовують інсулін. Це перший біосенсор глюкози, який не потребує рецепту. Як повідомляє сам виробник, це означає, що Stelo буде доступним для людей, які не мають страховки на CGM.

Stelo стане більш доступним у США та світі

За даними Dexcom, у США більше 25 млн. пацієнтів з діабетом 2 типу не використовують інсулін. Незважаючи на те, що система G7 CGM доступна для цієї групи населення, пацієнтам необхідно отримувати рецепт. В результаті людям без страховки пристрій не доступний.

"CGM може бути потужним інструментом контролю рівня глюкози у крові. Нинішній дозвіл розширює доступ до цих пристроїв, дозволяючи людям придбати CGM без участі постачальника медичних послуг", - повідомив директор Центру пристроїв та радіологічного здоров'я FDA, лікар Джефф Шурен.

Пристрій під назвою Stela було відправлено на розгляд FDA у лютому цього року. За даними Dexcom, датчик потрібно носити на плечі протягом 15 днів, потім його слід замінити.

Датчик спростили для більш легкого використання

За словамиголовного операційного директора Dexcom Джейка Ліча, Stelo матиме унікальну платформу та брендинг. Вона буде адаптована до потреб пацієнтів із діабетом 2-го типу. Це означає, що платформа не включатиме чимало попереджень та сповіщень, призначених для пацієнтів із діабетом, яким загрожує більш серйозна невідкладна ситуація.

"Пристрій призначений для більш простого застосування. Є чимало людей, яким це може бути корисним", - зазначив Ліч.

За прогнозами експерта, страхові компанії мають зацікавитись перевагами Stelo, повністю покривши страховку. Компанія Dexcom вирішила спочатку вивести продукт на ринок за доступною ціною, щоб швидко передати його до рук користувачів, - додав Ліч.

"Я думаю, що людям необхідно мати доступ до такого пристрою, – він як дзеркало їх тіла. Це надто особисте", - упевнений експерт.

Очікується, що безперервний монітор глюкози Dexcom з’явиться у продажах влітку 2024 року. Безрецептурний прилад буде представлений на ринку за прийнятною ціною, щоб він був максимально доступним для мільйонів людей, які страждають на діабет. Представники компанії також сподіваються, що страхові агенти повністю покриють вартість приладу.