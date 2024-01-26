Штучні підсолоджувачі - небезпечніші за цукор?

Надлишок натурального цукру в раціоні збільшує ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань, - стверджують експерти. Саме тому все більше людей обирає штучні підсолоджувачі, замість звичайного цукру. Однак за новими даними американських дослідників, цукрозамінники можуть стати справжньою пасткою для нашого організму.

Виявляється, вони можуть бути більш небезпечними за звичайний цукор, оскільки впливають на мікробіом кишківника. Згідно з новим дослідженням, штучні підсолоджувачі порушують мікробіом тонкої кишки, провокуючи в організмі запальні процеси. Що варто знати про солодкі продукти, які не містять цукру?

Штучні підсолоджувачі: потенційні ризики

Нові дані американських учених підтвердили: надмірне споживання таких штучних підсолоджувачів, як сукралоза, аспартам, сахарин та екстракт листя стевії, може суттєво змінити мікробіом дванадцятипалої кишки. Хоч штучні підсолоджувачі й допомагають знизити калорійність цукру для контролю ваги, однак експерти стурбовані потенційними ризиками цих речовин для здоров'я.

Останні дані свідчать про те, підсолоджувачі не допомагають у довгостроковій втраті ваги й навіть можуть бути пов'язані з більш високим ризиком діабету 2-го типу, хвороб серця та раптової смерті.

Особливо експерти відзначають негативний вплив замінників цукру на мікробіом кишківника, який відіграє життєво важливу роль для загального стану здоров'я.

"Як лікарі, ми бачимо безліч пацієнтів, які споживають штучні підсолоджувачі з різних причин. Чимало з них повідомляють про проблеми зі шлунково-кишковим трактом, такі як здуття живота та зміна режиму роботи кишківника", - стверджує доктор медичних наук, директор із клінічних досліджень у Медичному центрі Сідарс-Сінай Ручі Матур.

Щоб визначити зв'язок між підсолоджувачами та мікробіомом тонкого кишківника, Матур із колегами проаналізували профілі мікробіома дванадцятипалої кишки пацієнтів, які вживали штучні підсолоджувачі порівняно з тими, хто цього не робив.

Результати дослідження: аспартам менш шкідливий?

Дослідники поділили пацієнтів на тих, хто не вживає штучних підсолоджувачів, споживачів лише аспартаму та змішаних споживачів штучних замінників цукру. Як показали результати дослідження, мікробіом дванадцятипалої кишки значно відрізнявся між пацієнтами, які вживали змішані штучні підсолоджувачі, й тими, хто їх зовсім не вживав.

При цьому серед споживачів змішаних штучних підсолоджувачів повідомлялося про нижчу мікробну різноманітність. "У групі, яка вживала лише аспартам, не спостерігалося значних змін у мікробному розмаїтті тонкої кишки, а в групі, яка вживала підсолоджувач без аспартаму, різноманітність була набагато меншою", - говорить Матур.

Дослідники також зазначили, що чисельність 145 бактеріальних ознак суттєво відрізнялася між споживачами штучних підсолоджувачів і тими, хто їх не вживав. Наприклад, поширеність стрептокока серед споживачів підсолоджувачів була в 2,5 рази вищою.

У ході дослідження експерти дійшли висновку, що штучні підсолоджувачі значно впливають на мікробні профілі: "Ці ефекти більш виражені для підсолоджувачів, які не містять аспартам", - наголошує Матур.

Замінники цукру порушують мікробіом тонкого кишківника

Вчені також проаналізували зміст відомих руйнівників дванадцятипалої кишки, відзначивши що бактерії Escherichia і Klebsiella були на подив нижче в групах, які вживали змішаний штучний підсолоджувач та аспартам, порівняно з тими, хто не вживав його.

Дослідники з'ясували, що обмінні функції бактерій тонкої кишки у споживачів штучних підсолоджувачів були зі значними відмінностями в 386 шляхах у порівнянні з тими, хто не вживав їх.

"Нам необхідно підтвердити наші висновки у більш масштабних дослідженнях, перш ніж давати якісь рекомендації", - зазначає Матур. "Наразі здається, що аспартам має найменший вплив на мікробіом тонкого кишківника", - додає дослідниця.

Тонка кишка - найважливіша ділянка кишківника, мікробіом якого впливає на загальний стан здоров'я. Адже це своєрідний центр управління виробленням гормонів, амінокислот і ферментів, необхідних для травлення та засвоєння поживних речовин.

Саме тонкий кишківник подає сигнал про дефіцит чи надлишок різних речовин в організмі. Згідно з новими даними дослідників, штучні замінники цукру порушують баланс мікробіома тонкої кишки, що може підвищити ризики цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та хвороб ШКТ.