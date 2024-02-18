Куріння змінює склад слини та підвищує ризик хвороб серця

У курців змінюється мікробіом слини, що надалі впливає на обмінні процеси й підвищує ризик серцево-судинних захворювань, – стверджують італійські вчені. Дослідники провели клінічне дослідження, проаналізувавши мікробіом слини близько 1600 курців.

Експерти відзначили зменшення нітратів у слині курців, пов'язавши це з високим ризиком серцево-судинних та пародонтальних захворювань. Гарна новина полягає у тому, що ті, хто кинув палити більше 5 років тому, мали мікробіом слини ідентичний тим, хто ніколи не палив. Дослідники впевнені: мікробіота слини може стати цінним діагностичним інструментом надалі.

Як куріння сигарет впливає на бактерії ротової порожнини?

За даними одного з найбільших досліджень у світі, присвячене мікробіому слини, збільшення споживання сигарет зменшує кількість аеробних бактерій у мікробіоті слини. Вчені також з'ясували, що склад слини тих, хто кинув курити, став ідентичнім мікробіоті некурців лише після п'яти років відмови від куріння.

На думку експертів, результати дослідження вказують на один можливий фактор: у людей, котрі палять, відбувається зміна здорового балансу бактерій порожнини рота, що сприяє підвищенню ризику серцево-судинних і пародонтальних захворюваннь.

Група італійських дослідників з Больцано на чолі з доктором медичних наук Джакомо Антонелло проаналізували зразки слини більш ніж 1600 чоловік. Вчені хотіли з'ясувати, що саме відбувається з бактеріями у роті, коли ми куримо? І як відмова від куріння впливає на мікробіом слини?

"Зараз майже не проводяться великі дослідження мікробіома слини. Це нова дослідницька сфера, яка лише починає розвиватися. Чимало поточних досліджень працюють з невеликою вибіркою, тому їх результати не мають широкого застосування", - зазначає біоінформатик, науковий керівник дослідження Крістіан Фуксбергер.

Мікробіота слини може стати цінним діагностичним інструментом

Дослідження мікробіома – досить нова сфера у медицині та науці. Адже лише кілька десятиліть тому вчені не надавали значення співтовариствам трильйонів мікроорганізмів, які живуть у нашому організмі. Сьогодні дослідники впевнені: мікробіом має велике значення для нашого розвитку та здоров'я.

Порівняно з мікробіотою кишківника, в якій мешкають тисячі штамів бактерій, наш рот населений украй мало. Однак слина має особливу перевагу для досліджень: її легко взяти на пробу.

За біомаркерами ротової порожнини дослідники можуть отримати достовірні дані, які вказують на певні захворювання. Мікробіота слини може стати цінним діагностичним інструментом для системи охорони здоров'я, - вважають експерти.

У ході дослідження учасників розділили на 3 групи: тих, хто палить нині, хто кинув курити, а також тих, хто ніколи не починав. Щоб отримати уявлення про мікробіоту слини кожного учасника, дослідники застосували технологію ідентифікації бактерій за допомогою генетичного аналізу.

Як пов'язаний оксид азоту із ризиком серцево-судинних захворювань?

За даними результатів дослідження, люди, які ніколи не курили, мають абсолютно інший мікробіом, порівняно з тими, хто все ще палить або нещодавно кинув палити. Куріння насамперед впливає на бактерії, яким потрібен кисень, – аеробні бактерії.

Чим більше цигарок викурює людина, тим більше зменшується кількість аеробних бактерій у мікробіоті слини. Коли людина кидає палити, кількість цих бактерій знову поступово зростає.

Лише через п'ять років відмови від куріння мікробіом слини колишніх курців стає ідентичним мікробіому ротової порожнини тих, хто ніколи не курив. "Ми помітили, що наслідки куріння зберігаються роками. У цьому випадку цікаво дізнатися, чи пов'язані ці ефекти з певними захворюваннями?", - відзначає Фуксбергер.

Відомо, що курці мають підвищений ризик пародонтиту та серцево-судинних захворювань. Яку роль у цьому відіграє зміна мікробіоти слини, викликана курінням сигарет? Саме тут у гру вступає функція бактерій, які живуть у роті.

Аеробні бактерії перетворюють нітрати, які ми споживаємо з їжею, на оксид азоту. Це важлива сполука в організмі, яка регулює артеріальний тиск. Нестача оксиду азоту може сприяти поганій перфузії ясен та серцево-судинним захворюванням.

Таким чином, за даними експертів, чим більше учасники курили, тим менше нітратів було виявлено в їх слині. Те, що це може бути додатковим поясненням того, чому у курців більш високий ризик захворювань пародонту та серцево-судинних захворювань, є "гіпотезою, яка має бути перевірена у подальших дослідженнях", - наголошує Джакомо.