Продукти із вмістом резистентного крохмалю знижують вагу

Вважається, що крохмалисті продукти калорійні, сприяють підвищенню цукру в крові та набору ваги. Однак нове дослідження вчених із Шанхайського інституту діабету показує протилежне: резистентний крохмаль позитивно впливає на обмін речовин, допомагає схуднути та покращує чутливість до інсуліну.

Людям із надмірною вагою та ожирінням експерти рекомендують вживати продукти з високим вмістом резистентного крохмалю. На думку вчених, це сприяє утворенню спеціальних бактерій у мікробіомі кишківника, які активізують процес схуднення.

Що таке резистентний крохмаль та як він впливає на обмін речовин?

Доповнивши раціон резистентним крохмалем, можна ефективніше схуднути, - впевнені китайські дослідники із Шанхайського інституту діабету. Лікар Хуатін Лі та його команда провели рандомізоване клінічне дослідження, вивчаючи дію даної речовини на ожиріння та інші метаболічні процеси.

Порівняно зі звичайним крохмалем, резистентний крохмаль не перетравлюється у тонкому кишківнику. Потрапляючи в товстий кишечник, речовина ферментується мікроорганізмами, утворюючи продукти метаболізму, які позитивно впливають на обмін речовин.

Резистентний крохмаль містяться в зернових, вівсяній крупі, насінні та бобових, у зелених бананах. Він також утворюється при приготуванні та подальшому охолодженні деяких крохмалистих продуктів, таких як картопля та рис. Це впливає на глікемічний індекс страви а, отже, знижує рівень глюкози у крові.

Які бактерії впливають на регулювання ваги?

У дослідженні китайських учених брали участь 37 учасників із надмірною вагою, які протягом 20 тижнів дотримувалися збалансованого 3-разового харчування, спрямованого на лікування надмірної ваги та ожиріння. Протягом цього часу учасники щодня вживали 40 г резистентного крохмалю протягом 8 тижнів. Потім зовсім не вживали добавку ще 8 тижнів.

Дослідники виявили, що резистентний крохмаль знижує масу тіла в середньому на 2,8 кг, покращує чутливість до інсуліну та змінює метаболізм мікробіоми. Однак ефект був зворотним, коли добавку виключали з раціону.

"Що, безумовно, є новим у цьому дослідженні, так це виявлення окремих бактерій, які позитивно впливають на регулювання ваги. Основним ефектом втрати ваги в даному випадку є зменшення всмоктування жиру в організм", - зазначає лікар з Інституту досліджень діабету в Мюнхені Зігфрід Усар.

Чому ефект схуднення нетривалий?

Нове дослідження розширює існуючі знання про вплив резистентного крохмалю на регулювання ваги та зміну мікробіоти кишківника. Однак дослідники зазначають: незважаючи на несподівано значне зниження ваги, впливу на рівень ліпідів у крові не спостерігалося.

"Бактерія, найбільш тісно пов'язана із втратою ваги, B. Teenagelis, не демонструє значного зв'язку з поліпшенням метаболізму глюкози", - зазначає лікар Стефан Кабіш з Німецького центру досліджень діабету при Шаріте в Берліні.

Позитивні ефекти резистентного крохмалю у процесах схуднення зникають через 4 тижні після фази вимивання.

"Можливо, що ефект не буде тривалим після припинення прийому добавок. Для цього "правильні" бактерії мають постійно отримувати відповідну "їжу", - пояснює дослідниця молекулярної медицини харчування Ольга Раміх.

Експерти розглядають два варіанти доповнення раціону резистентним крохмалем: або через харчування, або за допомогою харчових добавок. Наприклад, цією речовиною багаті овес, охолоджена картопля, зелені банани, відварена морква та різні бобові.

Споживання рекомендованих 40 г резистентного крохмалю щодня безумовно неможливе лише за допомогою харчування, оскільки для цього потрібно з'їдати більше кілограма рису, картоплі чи моркви на день. Дослідники мають намір вивчити резистентний крохмаль у великих когортах протягом тривалих періодів часу в реальних умовах.