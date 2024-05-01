Топ-5 кроків для подолання низького тиску

Відомо, що високий кров'яний тиск наражає нас на підвищений ризик серйозних захворювань, таких як серцевий напад, інсульт і пошкодження нирок. Однак не кожен знає, що низький кров'яний тиск не менш небезпечний та може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Раптове зниження тиску викликає слабкість у кінцівках, занепад сил і може призвести до втрати свідомості у непередбачених ситуаціях. Доктор медичних наук та спеціаліст із серцевого ритму Джеффрі Курсон розповів, як потрібно діяти у таких випадках та коли варто звернутися до лікаря.

Який тиск можна вважати низьким?

Артеріальний тиск є невід'ємною частиною нормальної фізіології нашого тіла, оскільки він відображає здатність організму направляти збагачену киснем кров до життєво важливих органів, особливо до мозку, - зазначає лікар Курсон.

"Нормальний" артеріальний тиск становить 120/80 мм рт. ст. Верхня цифра – це тиск систоли, тобто величина тиску в артеріях при скороченні серця. Нижня цифра – діастолічний тиск, який відображає тиск в артеріях при розслабленні серцевого м'яза.

Будь-яке значення 90/60 мм рт. чи нижче вважається низьким. У деяких людей спостерігається хронічна гіпотонія яка вимагає нагляду та лікування так само, як і хронічна гіпертонія.

Однак у кожного з нас може статися раптове зниження артеріального тиску, який може бути вкрай небезпечним. Щоб уникнути втрати свідомості, необхідно діяти швидко. Лікар Курсон пропонує зробити наступне.

Повільно змінюйте положення тіла

Коли ми перебуваємо в горизонтальному положенні, нашим кровоносним судинам легше боротися з гравітацією, аніж коли ми стоїмо. Якщо ви відчуваєте, що ваш кров'яний тиск падає, тобто ви ось-ось втратите свідомість, перше, що потрібно зробити, - повільно поміняти положення тіла.

Якщо ви стоїте, вам слід сісти чи лягти. Якщо сидите, покладіть голову між ногами. Якщо ви лежите, спробуйте підняти ноги. Зміна положення тіла підвищує кров'яний тиск та знижує ймовірність втрати свідомості, – стверджує Курсон.

Пийте достатньо чистої води

Гідратація організму ефективно регулює кров'яний тиск. Якщо у вас низький тиск, вживання додаткової кількості рідини збільшить об'єм крові. В результаті ваші вени та артерії розширяться, покращуючи кровообіг, – пояснює лікар Курсон.

Протитиск: стисніть м'язи

Підвищити різке зниження кров'яного тиску можна за допомогою м'язів. Є кілька різних способів зробити це. Інтенсивно стискайте м'ячик для зняття стресу в руці, доки не відчуєте себе краще. Можна також стискати кулак, м'язи ніг, живота чи сідниць.

Використовуйте компресійну білизну

Звичайно, це не найзручніша річ на світі, однак якщо ви часто ведете боротьбу із низьким кров'яним тиском, компресійна білизна може врятувати. Незалежно від того, носите ви компресійні шкарпетки, панчохи чи колготки, вони чинять тиск на тіло, який сприяє поліпшенню кровообігу.

Чим менше крові накопичується у венах нижньої частини тіла, тим більше крові повертається до серця.

Якщо ви знаходитесь вдома та почуваєтеся погано, одягніть компресійну білизну. Тим, хто схильний до раптового зниження артеріального тиску, експерти радять завжди тримати під рукою компресійні шкарпетки, панчохи, легінси або ремені.

Пийте каву та зменшуйте стрес

Якщо ви відчуваєте, що у вас знижується тиск, настав час кави. Чашка свіжозавареної кави із невеликою кількістю цукру чи цукрозамінника може бути досить ефективним способом підвищення кров'яного тиску.

Уникайте стресових ситуацій, оскільки у такі моменти організм, захищаючи вас від емоційного стресу, може спровокувати так звану "ситуативну непритомність". Під час панічної атаки експерти рекомендують практикувати дихальні вправи.

Які ознаки сигналізують про зниження артеріального тиску?

Коливання артеріального тиску протягом дня абсолютно нормальні, особливо коли рівень вашої активності змінюється. За регулювання артеріального тиску відповідає вегетативна нервова система. Курсон називає її "автоматичною", оскільки ми не можемо контролювати її за допомогою думки.

"Ви не можете "подумки" підвищувати чи знижувати свій кров'яний тиск, однак якщо ви засмутитеся чи почнете займатися спортом, ваш тиск підвищиться. А після медитацій, дихальних вправ або дозвілля з домашньою твариною, ваш тиск, ймовірно, впаде", - зазначає експерт.

Раптове зниження артеріального тиску може статися з різних причин, проте симптоми завжди однакові:

запаморочення, розгубленість, тривожність;

помутніння в очах;

холодний піт чи відчуття перегріву;

різка нудота чи блювання;

дзвін у вухах;

головний біль.

загальна слабкість, втрата контролю над м'язами.

Наслідки гіпотонічного кризу можуть бути смертельними, оскільки зниження артеріального тиску може зменшити кількість крові, яка надходить до органів. Якщо їм надто довго не вистачає кисню, це може спричинити шок.

Коли низький кров'яний тиск є нагальною ситуацією?

Хоча випадкове зниження кров'яного тиску або навіть безсимптомний тривалий низький тиск не завжди є проблемою, раптовий епізод важкої гіпотонії слід розглядати як невідкладну медичну допомогу.

Різке зниження тиску на 20 мм рт. ст. може призвести до втрати свідомості. Іншими словами, якщо у вас хронічний високий тиск, його раптове зниження до здорового рівня може розцінюватися як гіпотонічний криз.

З цієї причини найкраще зосередитись на симптомах, а не на цифрах на тонометрі:

непритомність чи втрата свідомості;

холодна, липка шкіра;

надмірна блідість або синій відтінок шкіри;

слабке, але швидке серцебиття;

швидке, поверхневе дихання.

Якщо ви часто відчуваєте ці симптоми й вони негативно впливають на якість вашого життя, слід звернутися до лікаря, який допоможе з'ясувати причини цих спадів. Отримавши рекомендації щодо лікування від фахівця, ви зможете більш ефективно долати епізоди гіпотонії.