Топ-5 шагов для преодоления низкого давления

Известно, что высокое кровяное давление подвергает нас повышенному риску серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт и повреждение почек. Но не каждый знает, что низкое кровяное давление не менее опасно и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Внезапное снижение давления вызывает слабость в конечностях, упадок сил и может привести к обмороку в самых непредвиденных ситуациях. Доктор медицинских наук и специалист по сердечному ритму Джеффри Курсон рассказал, как нужно действовать в таких случаях и когда обращаться к врачу.

Какое давление можно считать низким?

Артериальное давление является неотъемлемой частью нормальной физиологии нашего тела, поскольку оно отражает способность организма направлять обогащенную кислородом кровь к жизненно важным органам, особенно к мозгу, - отмечает доктор Курсон.

"Нормальное" артериальное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Верхняя цифра – это систолическое давление, то есть величина давления в артериях при сокращении сердца. Нижняя цифра – диастолическое давление, отражающее давление в артериях при расслаблении сердечной мышцы.

Любое значение 90/60 мм рт.ст. или ниже считается низким. У некоторых людей имеется хроническая гипотония, которая требует наблюдения и лечения так же, как и хроническая гипертония.

Однако каждый из нас может испытать внезапное снижение артериального давления, которое может быть весьма опасным. Чтобы избежать обморока, необходимо действовать быстро. Доктор Курсон предлагает сделать следующее.

Медленно меняйте положение тела

Когда мы находимся в горизонтальном положении, нашим кровеносным сосудам легче бороться с гравитацией, нежели когда мы стоим. Если вы чувствуете, что ваше кровяное давление падает, то есть вы вот-вот упадете в обморок, первое, что нужно сделать, - медленно поменять положение тела.

Если вы стоите, вам следует сесть или лечь. Если сидите, положите голову между ног. Если вы лежите, попробуйте поднять ноги. Изменение положения тела повышает кровяное давление и снижает вероятность потери сознания, - утверждает доктор Курсон.

Пейте достаточно чистой воды

Гидратация организма эффективно регулирует кровяное давление. Если у вас низкое давление, добавление дополнительного количества жидкости увеличит объем крови. В результате ваши вены и артерии расширятся, улучшая кровообращение, - объясняет доктор Курсон.

Противодавление: сожмите мышцы

Повысить резкое снижение кровяного давления можно с помощью мышц. Есть несколько разных способов сделать это. Интенсивно сжимайте мячик для снятия стресса в руке, пока не почувствуете себя лучше. Можно также сжимать кулак, мышцы ног, живота и ягодиц.

Используйте компрессионное белье

Конечно, это не самая удобная вещь на свете, но если вы часто боретесь с низким кровяным давлением, компрессионное белье может выручить. Независимо от того, носите вы компрессионные носки, чулки или колготки, они оказывают давление на тело, которое способствует улучшению кровообращения.

Чем меньше крови скапливается в венах нижней части тела, тем больше крови возвращается к сердцу.

Если вы находитесь дома и чувствуете себя плохо, наденьте компрессионное белье. Если вы склонны к внезапному снижению артериального давления, эксперты рекомендуют всегда держать под рукой компрессионные носки, чулки, леггинсы или ремни.

Пейте кофе и уменьшайте стресс

Если вы чувствуете, что у вас снижается давление, пришло время кофе брейка. Чашка свежезаваренного кофе с небольшим количеством сахара или сахарозаменителя может быть довольно эффективным способом для повышения кровяного давления.

Избегайте стрессовых ситуаций, поскольку в такие моменты организм, защищая вас от эмоционального стресса, может спровоцировать так называемый "ситуационный обморок". Во время панической атаки эксперты рекомендуют практиковать дыхательные упражнения.

Какие признаки сигнализируют о снижении кровяного давления?

Колебания артериального давления в течение дня совершенно нормальны, особенно когда уровень вашей активности меняется. За регулирование кровяного давления отвечает вегетативная нервная система. Доктор Курсон называет ее "автоматической", поскольку мы не можем контролировать ее посредством мысли.

"Вы не можете "мысленно" повышать или понижать свое кровяное давление, но если вы расстроитесь или займетесь спортом, оно повысится. А после медитаций, дыхательных упражнений или досуга с домашним питомцем, ваше давление, вероятно, упадет", - отмечает доктор Курсон.

Внезапное снижение артериального давления может произойти по разным причинам, но симптомы во всех случаях одинаковы:

головокружение, растерянность, тревожность;

помутнения в глазах;

холодный пот или ощущение перегрева;

резкая тошнота или рвота;

звон в ушах;

головная боль.

общая слабость, потеря контроля над мышцами.

Последствия гипотонического криза могут быть смертельными, поскольку снижение артериального давления может уменьшить количество крови, поступающей в органы. Если им слишком долго не хватает кислорода, это может привести к шоку.

Когда низкое кровяное давление является неотложной ситуацией?

Хотя случайное понижение кровяного давления или даже бессимптомное длительное низкое давление не всегда является проблемой, внезапный эпизод тяжелой гипотонии следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь.

Резкое снижение давления на 20 мм рт. ст. может привести к потере сознания. Другими словами, если у вас хроническое высокое давление, его внезапное снижение до "здорового" уровня может расцениваться как гипотонический криз.

По этой причине лучше всего сосредоточиться на симптомах, а не на цифрах на тонометре:

обморок или потеря сознания;

холодная, липкая кожа;

чрезмерная бледность или синий оттенок кожи;

слабое, но быстрое сердцебиение;

быстрое, поверхностное дыхание.

Если вы часто испытываете эти симптомы и они негативно влияют на качество вашей жизни, вам следует обратиться к врачу, который поможет выяснить причины этих спадов. Получив рекомендации по лечению от специалиста, вы сможете более эффективно преодолевать эпизоды гипотонии.