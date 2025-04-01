Практика отключения воды по графикам будет распространяться по Украине: нардеп прокомментировал ситуацию

В Украине и в дальнейшем будут вводить частичное ограничение водоснабжения. Основной причиной этого является финансовая задолженность.

По словам народного депутата Богдана Кицака, сумма достигает десятков миллиардов долларов. Об этом сообщает "24 Канал".

"Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Франковске – они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он на десятки миллиардов", – заявил нардеп.

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Он отметил, что необходимо искать выход из этой ситуации. Однако пока неизвестно, насколько действенным является такой подход.

"Ну посмотрим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение", – сказал Кицак.

Напомним, в понедельник, 31 марта, в Ривнеоблводоканале сообщили о планах ввести ограничения водоснабжения. Это означает, что в определенные часы давление воды будет снижено, и некоторые потребители могут остаться без воды. Причиной таких мер компания называет убыточный тариф.

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