Тариф на електроенергію з 1 травня: скільки коштуватиме 1 кВт*год для українців

Після завершення опалювального сезону, що припадає на 30 квітня, тариф на електроенергію в Україні не зміниться. Таким чином, громадяни й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт*год.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише OBOZ.UA. Він наголосив, що наразі в уряді не ведуться обговорення щодо зміни комунальних тарифів.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", – зазначив прем'єр.

Справа в тому, що такі лічильники працюють у двох режимах обліку, залежно від часу доби. Зокрема:

у денний період вартість електроенергії не змінюється і залишається стандартною;

споживання електрики вночі (з 23:00 до 7:00) тарифікується за ставкою, що вдвічі нижча за звичайну.

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Зараз в Україні встановлений тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн за 1 кВт*год. Відповідно, у нічний час (з 23:00 до 7:00) вартість електрики знижується до 2,16 грн за 1 кВт*год.

До прикладу, сім'я з трьох осіб, яка проживає у квартирі з електроплитою та бойлером і щомісяця споживає 300 кВт*год, але не має двозонного лічильника, змушена буде сплатити 1296 грн. Оскільки вся використана електроенергія буде нарахована за стандартним тарифом 4,32 грн за 1 кВт*год.

Проте, якщо частину електроенергії використовувати вночі (наприклад, вмикати бойлер, пральну та посудомийну машини, хлібопічку та інші енергоємні прилади саме в цей період), то 200 кВт*год будуть тарифікуватися за нічним тарифом 2,16 грн.

Таким чином, за споживання електрики з 23:00 до 7:00 доведеться сплатити 432 грн і стільки ж – за денний період. У підсумку загальна сума складатиме 864 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тарифи на комунальні послуги можуть змінитися.

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