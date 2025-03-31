Тарифи на комунальні послуги можуть змінитися: коли і як це вплине на українців

Українцям слід бути готовими до підвищення тарифів, оскільки влада оголосила про намір збільшити вартість комунальних послуг. Можливі кроки реформ, як тільки дозволять умови, передбачають поступове підвищення тарифів, враховуючи нову тарифну методологію та соціальні фактори.

Про це йдеться в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Документ також передбачає зовнішнє фінансування та прозору бюджетну підтримку енергетичних державних компаній, поки не буде доступно достатньо бюджетних ресурсів. Водночас зазначено, що після завершення повномасштабної війни тарифи на газ та електроенергію необхідно буде поступово підвищувати.

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"За ініціативою Міністерства енергетики та з урахуванням пропозицій зацікавлених сторін Кабінет Міністрів України розробить план поетапної лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після завершення воєнного стану", – йдеться в Меморандумі.

Прогноз щодо тарифів на комунальні послуги в Україні Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, заявив, що в Україні планується підвищення тарифів на газ до 9,5-10 гривень за кубометр.

Він зазначив, що це може статися вже цього літа, коли збільшення вартості газу не матиме значного впливу на бюджети звичайних громадян.

Раніше ми розповідали, яка категорія українців може не платити за комунальні послуги.

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