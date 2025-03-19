Яка категорія українців може не платити за комунальні послуги

Якщо житло українців знаходиться на тимчасово окупованих територіях, питання сплати заборгованості за комунальні послуги стає досить складним. Все залежить від багатьох факторів, тому не завжди виникає обов’язок оплачувати комуналку.

Хто може не платити за комунальні послуги

За словами Анни Даніель, керівниці адвокатського бюро "Анни Даніель", важливим є факт надання або ненадання комунальних послуг. На тимчасово окупованих територіях постачання може бути частково обмежене або повністю припинене через зруйновану інфраструктуру чи відсутність контролю з боку України. Відповідно, у багатьох мешканців просто немає можливості користуватись цими послугами, а значить, і підстав для оплати також може не бути. Про це пише 24 tv.ua.

До того ж, навіть якщо постачання припинено, нарахування боргів може тривати за загальними правилами. Але варто враховувати, що українське законодавство не діє в повному обсязі на окупованих територіях, тому процес формування заборгованості є спірним.

Окрім того, окупаційна влада може запровадити власні системи оплати комунальних послуг. У такому разі юридичні питання щодо заборгованості ускладнюються ще більше.

В Україні існують правові механізми захисту для людей, які перебувають на окупованих територіях або вимушено виїхали звідти. Держава передбачає можливість:

отримати пільги;

оформити відстрочку платежів;

реструктуризувати борги.

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Чи можна не платити за комуналку на окупованій території?

Як пояснює адвокат АФ "Пакс" Станіслав Ліфлянчик, якщо ваша нерухомість знаходиться в зоні окупації, нарахування заборгованості за комунальні послуги може бути припинене. До того ж, такі послуги часто взагалі не надаються.

Адвокат наголошує: якщо постачальники продовжують працювати на ТОТ і надавати послуги, це може вважатися порушенням закону й навіть кваліфікуватися як кримінальний злочин.

Важливо знати!

Українці, які мають житло на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій і не проживають у цих квартирах, повинні надати постачальникам комунальних послуг відповідні документи. Це може бути довідка ВПО або інший офіційний документ, що підтверджує відсутність за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 квітня 2025 року українським споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові суми, незважаючи на чинний мораторій, який фіксує вартість газу на період воєнного стану.

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