Какая категория украинцев может не платить за коммунальные услуги

Если жилье украинцев находится на временно оккупированных территориях, вопрос оплаты задолженности за коммунальные услуги становится достаточно сложным. Все зависит от многих факторов, потому не всегда возникает обязанность оплачивать коммуналку.

Кто может не платить за коммунальные услуги

По словам Анны Даниэль, руководительницы адвокатского бюро "Анны Даниэль", важен факт предоставления или неоказания коммунальных услуг. На временно оккупированных территориях поставки могут быть частично ограничены или полностью прекращены из-за разрушенной инфраструктуры или отсутствия контроля со стороны Украины. Соответственно, у многих жителей просто нет возможности пользоваться этими услугами, а значит, и оснований для оплаты тоже может не быть. Об этом пишет 24 tv.ua.

К тому же, даже если поставки прекращены, начисление долгов может продолжаться по общим правилам. Но следует учитывать, что украинское законодательство не действует в полном объеме на оккупированных территориях, поэтому процесс формирования задолженности спорный.

Кроме того, оккупационные власти могут внедрить собственные системы оплаты коммунальных услуг. В таком случае юридические вопросы по задолженности усложняются еще больше.

В Украине существуют правовые механизмы защиты для людей, которые находятся на оккупированных территориях или вынужденно уехали оттуда. Государство предусматривает возможность:

получить льготы;

оформить отсрочку платежей;

реструктуризировать долги

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Можно ли не платить за коммуналку на оккупированной территории?

Как объясняет адвокат АФ "Пакс" Станислав Лифлянчик, если ваша недвижимость находится в зоне оккупации, начисление задолженности за коммунальные услуги может быть прекращено. К тому же такие услуги часто вообще не предоставляются.

Адвокат отмечает: если поставщики продолжают работать на ВТО и оказывать услуги, это может считаться нарушением закона и даже квалифицироваться как уголовное преступление.

Важно знать!

Украинцы, имеющие жилье на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий и не проживающие в этих квартирах, должны предоставить поставщикам коммунальных услуг соответствующие документы. Это может быть справка ВПЛ или другой официальный документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 года украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения.

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