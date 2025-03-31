Золото обгоняет доллар: эксперты рассказали, пришло ли время заменить валютные сбережения слитками

В Украине стоимость золота растет почти втрое быстрее доллара, однако это не означает, что драгоценные металлы являются лучшим вариантом для сбережений. Финансовые аналитики и банкиры рекомендуют распределять риски, поскольку выбор инструментов для хранения средств зависит от того, как быстро вы планируете их использовать.

Подробнее о способах сбережения и их эффективности рассказывает OBOZ.UA. В начале 2022 года, еще до полномасштабной войны, курс доллара в Украине составлял 27,27 грн., евро – 30,92 грн., а один грамм золота стоил 1563,3 грн. За три года произошла существенная девальвация гривны, что привело к росту стоимости иностранных валют, а также резкому удорожанию банковского золота.

С января 2022 г. доллар в Украине подорожал на 52,69% (до 41,64 грн), евро – на 45,53% (до 45 грн), а золото выросло в цене на 156,6%, достигнув 4011,59 грн за грамм (по данным НБУ). Однако эти цифры не означают, что золото является самым лучшим способом накопления средств. Основное правило финансовой безопасности – диверсификация активов, позволяющая снизить риски. Драгметаллы могут быть частью инвестиционного портфеля, но не являются идеальным вариантом для сохранения капитала.

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"Пока я не вижу выгодного механизма для физических лиц инвестировать в золото. Если посмотреть на банковские курсы драгоценных металлов, то разница между покупкой и продажей достигает 25-30%. То есть, если купить за 100, то продать можно только за 70-75. Насколько должна вырасти цена," объясняет руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

К примеру, 25 марта ПриватБанк продавал один грамм золота за 5360 грн, тогда как выкупная цена составляла всего 3960 грн. Такая значительная разница в курсах делает инвестирование в банковское золото крайне невыгодным. Кроме того, Паращий отмечает, что стремительный рост стоимости золота не может длиться вечно – рано или поздно этот тренд может измениться.

"Учитывая высокий уровень нестабильности на мировых валютных рынках, что дополняется экономическими вызовами в Украине, наилучшей стратегией сбережений является создание диверсифицированного портфеля. Он должен включать как свободноконвертируемые валюты, так и защитные активы, среди которых стоит рассмотреть валютные OBOZ.UA.

Что касается банковских металлов, в частности, золота, специалисты рекомендуют их приобретение для долгосрочного накопления. Это может быть предпочтительным вариантом, если вы планируете большие расходы через пять и более лет, например, покупку недвижимости или создание пенсионных сбережений. В КИТ Group также предлагают оптимальную пропорцию активов для длительных инвестиций (от пяти лет).

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам массово сбывали поддельные доллары.

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