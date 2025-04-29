Армия РФ атаковала Киев дронами: сгорела база отдыха, ранена (фото)

В результате падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе Киева вспыхнули пожары, сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, есть пострадавшая.

Об этом Кличко проинформировал в соцсетях. Первоначально мэр сообщил о возгорании частного дома и автомобилей в районе, куда оперативно отправились экстренные службы. Впоследствии стало известно, что пострадавшая женщина – ей оказывается медицинская помощь на месте.

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Позже Кличко уточнил, что в результате падения обломков полностью сгорело трехэтажное здание базы отдыха, расположенное в том же районе.

Напомним, армия РФ атаковала автобус в Марганце.

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