Армія РФ атакувала Дніпро дронами: є загиблі та поранені, серед них - діти (фото)

Вранці 17 квітня рятувальники повідомили про зростання кількості жертв внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Дніпро — загинули троє людей, серед яких одна дитина. Атака відбулася пізно ввечері 16 квітня.

Про це повідомили в ДСНС та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали десятки людей — попередньо 28, з них четверо дітей. Згодом кількість поранених зросла до 30, серед них п’ятеро дітей. У лікарнях перебуває 16 постраждалих, один з них — у важкому стані.

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Ворожі удари спричинили серйозні пошкодження: зруйновано понад десяток багатоповерхових та стільки ж приватних будинків. Також постраждали навчальний заклад, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, поштове відділення, друкарня, адміністративна будівля, магазини та близько півтора десятка автівок.

Унаслідок ударів у місті виникли кілька пожеж, які вже вдалося загасити. За словами Лисака, сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 10 ворожих дронів.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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