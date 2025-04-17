Армия РФ атаковала Днепр дронами: есть погибшие и раненые, среди них – дети (фото)

Утром 17 апреля спасатели сообщили о росте количества жертв в результате ночной атаки российских беспилотников на Днепр — погибли три человека, среди которых один ребенок. Атака произошла поздно вечером 16 апреля.

Об этом сообщили в ГСЧС и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

В результате обстрела пострадали десятки человек — предварительно 28, из них четверо детей. Впоследствии количество раненых возросло до 30, в том числе пятеро детей. В больницах находятся 16 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Вражеские удары нанесли серьезные повреждения: разрушены более десятка многоэтажных и столько же частных домов. Также пострадали учебное заведение, общежитие, гимназия, пищевое предприятие, почтовое отделение, типография, административное здание, магазины и около полутора десятков автомобилей.

В результате ударов в городе возникло несколько пожаров, которые уже удалось потушить. По словам Лысака, силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровщиной 10 вражеских дронов.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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