Армія РФ атакувала автобус у Марганці: загинули 9 людей, 30 поранено (фото)

Російські війська здійснили атаку безпілотником по місту Марганець у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули дев’ятеро людей, а ще близько тридцяти дістали поранення.Спочатку йшлося про сімох загиблих і шістьох поранених, але згодом кількість жертв зросла.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За оновленою інформацією, безпілотник влучив у автобус, який перевозив працівників підприємства.

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Люди саме прямували на роботу. Станом на 08:30 підтверджено дев’ять смертей, ще тридцятеро осіб зазнали травм. Дані щодо постраждалих продовжують уточнювати.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, кількість поранених перевищила 60.

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