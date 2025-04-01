Работающим пенсионерам произведут перерасчет выплат: о чем идет речь
С 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически перечислит пенсии работающим пенсионерам. Обращаться в фонд лично не нужно.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Пересчет коснется тех пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа.
Также под перерасчет попадут пенсионеры, имеющие менее 24 месяцев стажа, но после назначения или предварительного перерасчета прошли два года.
Если на 1 марта 2025 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсия будет перечислена с учетом имеющегося стажа. При этом пенсия может быть рассчитана как на основе предварительного заработка, так и с учетом нового дохода после назначения или предварительного перерасчета.
В случае, если на 1 марта 2025 стаж составляет менее 24 месяцев, перерасчет будет осуществлен не ранее чем через два года после предварительного назначения или перерасчета с учетом только приобретенного стажа.
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Когда ожидать новые выплаты
Размер повышения будет определяться индивидуально для каждого пенсионера с учетом стажа и заработка. Выплата перечисленных пенсий начнется с июня вместе с доплатой за апрель и май.
Обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета не нужно – процесс состоится автоматически.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой категории пенсионеров повысят пенсии на 3000 гривен.
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