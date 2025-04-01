Отсрочка в апреле -2025: на какой срок будет предоставляться

В Украине с 18 мая действует закон о мобилизации, предусматривающий возможность получения отсрочки для определенных военнообязанных категорий. Однако следует помнить, что такая отсрочка не постоянно — даже при наличии оснований ее необходимо периодически продлевать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №560. Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным, если для этого есть законные основания. Для ее получения следует подать заявление вместе с соответствующими документами. При этом важно понимать, что отсрочка действует только когда сохраняются законные основания. Например, если она была предоставлена из-за наличия трех несовершеннолетних детей, то по достижении одним из них 18-летнего возраста право на отсрочку аннулируется. Также студенты теряют ее после завершения обучения.

Согласно постановлению Кабмина, отсрочка предоставляется на период мобилизации, то есть оформляется на 90 дней. По истечении этого срока она может быть продлена вместе с мобилизацией и военным положением по решению президента. Это означает, что военнообязанные должны регулярно посещать территориальные центры комплектования ориентировочно раз в 1,5 – 3 месяца для продления отсрочки.

Контроль за наличием оснований отсрочки осуществляется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Для продления отсрочки военнообязанный должен подать заявление на рассмотрение комиссии сразу после издания указа о продлении мобилизации. Это можно сделать как в бумажном виде, так и в электронном формате через электронный кабинет призывника. В случае, если территориальный центр комплектования не может автоматически проверить основания отсрочки через реестр, военнообязанный должен лично предоставить все необходимые документы.

Лица, имеющие отсрочку, не направляются на медицинское освидетельствование, если только они самостоятельно не решили заключить контракт на прохождение военной службы. Соблюдая эти правила, военнообязанные смогут своевременно продлить отсрочку и избежать недоразумений с военными комиссиями.

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