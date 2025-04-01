Рынок крипты теряет импульс и уверенность

Цена биткоина может снизиться до $59 тысяч уже к концу 2025 года – с таким прогнозом выступил руководитель криптовалютного хедж-фонда Lekker Capital Квинн Томпсон. По его словам, текущее снижение — не просто коррекция, а начало длительного и неприятного тренда, напоминающего медленную кровопотерю: не смертельно мгновенно, но болезненно и изнурительно.

"Я мог бы увидеть, как мы вернемся к пятерке до конца года", — сказал Томпсон в интервью CoinDesk. Под пятеркой подразумевается диапазон между $50 000 и $59 999, что означает падение почти вдвое от пиковой цены чуть выше $109 тысяч, достигнутой лишь несколько месяцев назад. Это — не просто цифра на графике, а серьезный сигнал для рынка, который до сих пор не определился, он еще бычий или нет.

Ключевая причина такого прогноза – изменение политического и экономического климата в США. Илон Маск, возглавляющий инициативу DOGE (Department of Government Efficiency), заявил о намерении сократить расходы правительства на $1 триллион до конца мая. В долгосрочной перспективе это урезание до 15% годовых государственных расходов, или около $7 триллионов. Такая политика не оставляет пространства для экономического стимулирования, а значит, меньше "легких" денег, меньше инвестиций в рисковые активы, включая криптовалюты.

Добавьте к этому жесткую позицию Федеральной резервной системы. Несмотря на снижение ставки до 4,25%–4,5% в конце 2024 года, этого не хватило, чтобы подтолкнуть биткоин назад к максимуму. Томпсон ожидает еще одно снижение - где-то в пределах 25-75 базисных пунктов в 2025 году, но ближе ко второй половине года. А значит, на короткой дистанции рынок будет оставаться в неопределенности.

Для криптоэнтузиастов это период, который требует не столько технического анализа, сколько выдержки. Мы входим в фазу, где "покупай на дне – продай на пике" не работает по привычной логике. Рынок меняется, и успевающие это понять получат преимущество. Не эмоции, а стратегия. Не вера в хайп, а умение адаптироваться. Возможно, в ближайшие месяцы не принесут прибыли. Но они точно покажут, кто здесь надолго.

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