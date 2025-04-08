В Украине резко изменилась стоимость яиц: во сколько теперь обойдется десяток

Стоимость куриных яиц в Украине значительно выросла. На начало апреля средняя цена за десяток достигла 76,4 грн, что на 9% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом измерении подорожание еще существеннее – на 30%.

Как сообщают в Ukrainian Agribusiness Club, подорожание связано с приближающимися Пасхальными праздниками, которые в этом году приходятся на 20 апреля 2025 года. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Высокий спрос накануне праздника будет держать цены на яйца на таком же уровне. Или может спровоцировать дальнейшее незначительное колебание", – отмечается в сообщении клуба.

Однако после Пасхи ожидается спад спроса на яйца, что, вероятно, приведет к снижению цен.

По прогнозам, падение стоимости может достигать 25% от нынешней цены.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции по хозяйствам населения. Что взамен приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", – рассказали аналитики.

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Какая сейчас стоимость яиц в супермаркетах Украины

По состоянию на 6 апреля, согласно данным "Минфина", фасованные яйца торговой марки "Ясенсвит" в супермаркетах Украины в среднем стоили 74,3 грн за десяток. Это на 3,52 грн дороже, чем в марте.

В целом, крупные торговые сети предлагали эти яйца по цене от 69,4 до 78,2 грн за десяток. В частности:

Auchan – 70,8 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

"МегаМаркет" – 78,2 грн/десяток.

Согласно мониторингу OBOZ.UA, в супермаркетах снизились цены на нефасованные яйца без бренда. По состоянию на 6 апреля средняя стоимость одного составляла 6,25 грн (или 62,5 грн за десяток), что на 32 копейки (3,2 грн за десяток) меньше, чем в середине марта 2025 года.

В некоторых торговых сетях цена на такие яйца колебалась в пределах 5,7-7,9 грн за штуку. В частности:

Auchan – 5,3 грн/шт. (53 грн/десяток);

Novus – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 5,99 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

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