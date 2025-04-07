В Україні істотно змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм

В Україні вартість картоплі знизилась до 15–25 грн/кг через надлишок продукції на ринку та слабкий попит. Водночас середня ціна в роздріб становить 32,10 грн/кг – це на 25% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як зазначають аналітики EastFruit, в Україні триває черговий етап здешевлення картоплі – оптові ціни на цей популярний овоч знижуються вже протягом кількох тижнів поспіль. Про це пише OBOZ.UA.

Хоча загальний рівень цін залишається вищим, ніж торік, нинішня цінова тенденція вказує на перенасичення ринку на тлі ослабленого попиту. За даними аналітиків, аграрії змушені знижувати ціни, аби реалізувати хоча б частину зібраної продукції.

На початку квітня 2025 року вартість картоплі в опті в Україні знизилась до 15–25 грн/кг – залежно від якості та обсягів поставок. Це приблизно на 10% менше, ніж було наприкінці минулого тижня.

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Як зазначають учасники ринку, ключовим фактором падіння цін є порушення балансу між попитом і пропозицією. Картоплі на ринку наразі значно більше, ніж потрібно, тоді як споживачі не виявляють активного інтересу до її купівлі. Крім того, якість продукції часто залишає бажати кращого, що змушує багатьох гуртових клієнтів відмовлятися від закупівель. Це свідчить не лише про надлишок товару, а й про існування проблем у сферах логістики, зберігання та післязбиральної підготовки, що негативно впливає на загальну привабливість картоплі для покупців.

Цікаво, що попри останні зниження, нинішня ціна все одно на 25% перевищує показники аналогічного періоду 2024 року. Це вказує на загальну інфляцію в аграрному секторі та зростання витрат на вирощування продукції.

Втім, аналітики припускають, що якщо пропозиція залишатиметься на теперішньому рівні, ціни на картоплю можуть знизитися ще більше. Чимало виробників уже готуються до такого розвитку подій і намагаються продати врожай доти, поки він зберігає прийнятний зовнішній вигляд.

Яка вартість картоплі в супермаркетах

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 6 квітня середня вартість картоплі в українських супермаркетах становить 32,10 грн/кг. Це на 2,47 грн/кг менше, ніж у січні, коли, за інформацією "Мінфіну", середня ціна досягала 34,57 грн/кг.

У деяких торговельних мережах картопля продається за ціною від 28,19 до 42,20 грн/кг. Зокрема:

"АТБ" – 28,89 грн/кг;

"Сільпо" – 27,90 грн/кг;

"Varus" – 29,90 грн/кг.

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