Возможно плохое самочувствие и сильные головные боли: Украину накрыла мощная магнитная буря с К-индексом.

Последние несколько дней в Украине снова царит зимняя погода, заставив людей получить теплую одежду и привыкать к новым прихотям природы. Но если похолодание уже не стало неожиданностью, то внезапно охватившая не только Украину, но и всю планету магнитная буря застала многих врасплох.

По информации портала Meteoagent, 8 апреля геомагнитный шторм достиг 5 баллов по планетарному K-индексу. Еще накануне специалисты не предусматривали никаких магнитных возмущений, но мощная солнечная вспышка резко изменила ситуацию.

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Пятибалльная буря считается достаточно сильной и может негативно повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями, метеозависимых и пожилых людей. В такие дни особенно важно следить за здоровьем и поддержать нуждающихся в помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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