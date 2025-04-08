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Спартц предложила украинцам смириться с потерей территорий: в МИД Украины ответили

Цихоцкая Мария

Спартц предложила украинцам смириться с потерей территорий: в МИД Украины ответили
Спартц заявила, что ''не понимает'', почему Украина настаивает на возвращении всех своих территорий

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на громкие высказывания американской конгрессвумен Виктории Спартц, которая в интервью предположила, что украинцам следует смириться с потерей временно оккупированных Россией территорий. В упомянутом интервью Спартц заявила, что "не понимает", почему Украина настаивает на возвращении всех своих территорий.

В ответ спикер МИД Украины подчеркнул: "В отличие от Виктории, все наши земли были, есть и останутся украинскими." Об этом Тихий написал в соцсети X.

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Кроме того, Спартц призвала украинцев избрать нового президента, утверждая, что с действующим главой государства Владимиром Зеленским "они потеряют остатки страны" и не смогут достичь мира.

Напомним, Виктория Спартц – первая конгрессвумен США, рожденная в Украине. Она долгое время поддерживала оказание помощи Киеву, но впоследствии изменила свою позицию, проголосовав против нового пакета финансовой поддержки на сумму $61 млрд.

Спартц пояснила, что, прежде всего, руководствуется интересами США и требует, чтобы в законопроект был включен вопрос безопасности на американо-мексиканской границе.

Напомним, Рубио подтвердил нарушение режима энергетического перемирия Россией.

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Политика