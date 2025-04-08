Спартц предложила украинцам смириться с потерей территорий: в МИД Украины ответили

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на громкие высказывания американской конгрессвумен Виктории Спартц, которая в интервью предположила, что украинцам следует смириться с потерей временно оккупированных Россией территорий. В упомянутом интервью Спартц заявила, что "не понимает", почему Украина настаивает на возвращении всех своих территорий.

В ответ спикер МИД Украины подчеркнул: "В отличие от Виктории, все наши земли были, есть и останутся украинскими." Об этом Тихий написал в соцсети X.

Читайте также: Мирные инициативы и экономическое партнерство: главные заявления встречи Сибиги с Рубио

Кроме того, Спартц призвала украинцев избрать нового президента, утверждая, что с действующим главой государства Владимиром Зеленским "они потеряют остатки страны" и не смогут достичь мира.

Напомним, Виктория Спартц – первая конгрессвумен США, рожденная в Украине. Она долгое время поддерживала оказание помощи Киеву, но впоследствии изменила свою позицию, проголосовав против нового пакета финансовой поддержки на сумму $61 млрд.

Спартц пояснила, что, прежде всего, руководствуется интересами США и требует, чтобы в законопроект был включен вопрос безопасности на американо-мексиканской границе.

Напомним, Рубио подтвердил нарушение режима энергетического перемирия Россией.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!