Спартц запропонувала українцям змиритись із втратою територій: в МЗС України відповіли

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на гучні висловлювання американської конгресвумен Вікторії Спартц, яка в інтерв’ю припустила, що українцям варто змиритися з втратою тимчасово окупованих Росією територій. У згаданому інтерв’ю Спартц заявила, що "не розуміє", чому Україна наполягає на поверненні всіх своїх територій.

У відповідь речник МЗС України наголосив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі були, є і залишаться українськими." Про це Тихий написав у соцмережі X.

Читайте також: Мирні ініціативи та економічне партнерство: головні заяви зустрічі Сибіги з Рубіо

Окрім цього, Спартц закликала українців обрати нового президента, стверджуючи, що з чинним главою держави Володимиром Зеленським "вони втратять залишки країни" й не зможуть досягти миру.

Нагадаємо, Вікторія Спартц — перша конгресвумен США, народжена в Україні. Вона тривалий час підтримувала надання допомоги Києву, але згодом змінила свою позицію, проголосувавши проти нового пакета фінансової підтримки на суму $61 млрд.

Спартц пояснила, що насамперед керується інтересами США і вимагає, щоб у законопроект було включено питання безпеки на американсько-мексиканському кордоні.

Нагадаємо, Рубіо підтвердив порушення режиму енергетичного перемир’я Росією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!