У украинских пенсионеров могут забрать часть выплат: кто в зоне риска

Часть пенсионеров потеряет право на доплаты к пенсиям – соответствующее решение принял Кабмин Украины. Кто может оказаться среди тех, кого это коснется, узнавайте ниже.

Изменения касаются пенсионных выплат для лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Они предусмотрены новым постановлением правительства от 7 марта 2025, сообщает "24 Канал".

Постановление уточняет порядок внесения информации о месте жительства людей, проживающих в зоне обязательного отселения или в зоне с правом добровольного переселения, для начисления соответствующих доплат.

Следует отметить, что с 1 января снова начали начислять надбавки к пенсиям для граждан, проживающих в чернобыльской зоне. Впрочем, размер выплат составляет всего 2361 гривну, и получить их могут далеко не все – круг получателей существенно ограничен.

Читайте также: Как жена может оформить пенсию мужа после его смерти: важные детали

Кто до сих пор имеет право на доплату за проживание в чернобыльской зоне

Согласно обновленным правилам, если в Едином государственном демографическом реестре или базе миграционной службы нет информации о проживании лица в соответствующих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, человек имеет право обратиться в орган регистрации.

После того как Пенсионный фонд подтвердит факт проживания, надбавка будет назначена с 1 января 2025 года – таким образом, лицо получит выплату за весь период с начала года.

Чтобы самостоятельно подтвердить факт проживания в зоне Чернобыльской катастрофы, следует предоставить документы, подтверждающие факт регистрации места жительства (паспорт гражданина Украины в форме книжечки и/или домовая книга), чтобы эти данные были внесены в реестр. Процедуру можно пройти также в центре предоставления административных услуг.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!