В українських пенсіонерів можуть забрати частину виплат: хто в зоні ризику

Частина пенсіонерів втратить право на доплати до пенсій – відповідне рішення ухвалив Кабмін України. Хто може опинитися серед тих, кого це торкнеться, дізнавайтеся нижче.

Зміни стосуються пенсійних виплат для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вони передбачені новою постановою уряду від 7 березня 2025 року, повідомляє "24 Канал".

Постанова уточнює порядок внесення інформації про місце проживання людей, які мешкають у зоні обов’язкового відселення або в зоні з правом добровільного переселення, для нарахування відповідних доплат.

Слід зазначити, що з 1 січня знову почали нараховувати надбавки до пенсій для громадян, які мешкають у чорнобильській зоні. Втім, розмір виплат становить лише 2361 гривню, і отримати їх можуть далеко не всі – коло одержувачів суттєво обмежене.

Читайте також: Як дружина може оформити пенсію чоловіка після його смерті: важливі деталі

Хто досі має право на доплату за проживання у чорнобильській зоні

Відповідно до оновлених правил, якщо у Єдиному державному демографічному реєстрі або базі міграційної служби немає інформації про проживання особи у відповідних зонах станом на 26 квітня 1986 року чи до 1 січня 1993 року, людина має право звернутися до органу реєстрації.

Після того, як Пенсійний фонд підтвердить факт проживання, надбавка буде призначена з 1 січня 2025 року – таким чином, особа отримає виплату за весь період з початку року.

Щоб самостійно підтвердити факт проживання в зоні Чорнобильської катастрофи, слід надати документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання (паспорт громадянина України у формі книжечки та/або будинкова книга), щоб ці дані були внесені до реєстру. Процедуру можна пройти також у центрі надання адміністративних послуг.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!