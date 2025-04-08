Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку

Украинцам возместят средства, которые были безосновательно начислены в платежках за коммунальные услуги. Общая сумма компенсации приближается к одному миллиону гривен.

В апреле прошлого года Госпродпотребслужба возобновила проведение внеплановых проверок поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на официальный сайт правительства.

В течение 2024 года было осуществлено 241 внеплановую проверку, по результатам которых потребителям возместили 2,5 миллиона гривен.

"С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения", – сообщает служба.

Читайте также: Почему показатели счетчика могут быть не учтены: объяснение

Результаты проведенных проверок следующие:

вынесено 18 штрафов на сумму 413,4 тыс. грн;

26 должностных лиц привлечены к ответственности с общей суммой штрафов 46,1 тыс. грн;

регуляторные органы обязали вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.

Госпродпотребслужба рекомендует гражданам внимательно проверять свои платежные документы. В случае возникновения сомнений относительно правильности тарифных начислений следует:

пересмотреть все сопроводительные документы;

обратиться к поставщику услуг с требованием объяснить, как осуществлялись расчеты;

сообщить о возможных нарушениях в Госпродпотребслужбу.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточаются правила проверки счетчиков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!