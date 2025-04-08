rus
Українська
Социум

Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку

Анастасия Крыщук

Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку
Кому вернут деньги за коммуналку. Источник: pixabay

Украинцам возместят средства, которые были безосновательно начислены в платежках за коммунальные услуги. Общая сумма компенсации приближается к одному миллиону гривен.

В апреле прошлого года Госпродпотребслужба возобновила проведение внеплановых проверок поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на официальный сайт правительства.

В течение 2024 года было осуществлено 241 внеплановую проверку, по результатам которых потребителям возместили 2,5 миллиона гривен.

"С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения", – сообщает служба.

Читайте также: Почему показатели счетчика могут быть не учтены: объяснение

Результаты проведенных проверок следующие:

  • вынесено 18 штрафов на сумму 413,4 тыс. грн;
  • 26 должностных лиц привлечены к ответственности с общей суммой штрафов 46,1 тыс. грн;
  • регуляторные органы обязали вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.

Госпродпотребслужба рекомендует гражданам внимательно проверять свои платежные документы. В случае возникновения сомнений относительно правильности тарифных начислений следует:

  • пересмотреть все сопроводительные документы;
  • обратиться к поставщику услуг с требованием объяснить, как осуществлялись расчеты;
  • сообщить о возможных нарушениях в Госпродпотребслужбу.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточаются правила проверки счетчиков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Субсидии и коммуналкаСоциум