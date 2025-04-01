Биткоин ищет опору в условиях глобального давления

На фоне обострения глобальной торговой ситуации криптовалютный рынок демонстрирует смешанную динамику. Ожидаемое введение новых тарифов со стороны США уже 2 апреля привело к напряжению не только на традиционных биржах, но и среди криптоактивов. Биткоин пока удерживается выше $81 000, однако за последний квартал потерял более 11% стоимости. Это самый плохой результат со второго квартала 2022 года, что заставляет многих участников рынка пересматривать свою стратегию.

Показательно, что, несмотря на общую негативную динамику, некоторые альтокины сумели выйти в плюс. Dogecoin (DOGE) и Cardano (ADA) прибавили более 7%, а Ethereum, XRP и Solana показали стабильный рост около 5%. Общая капитализация рынка по данным CoinGecko сократилась на 3%, а индекс CoinDesk 20 потерял столько же в сутки. Такой разрыв между общей динамикой и поведением отдельных монет указывает на высокую волатильность и неустойчивость рыночного баланса.

Для инвесторов, которые уже в крипте или только планируют заходить, ситуация не столь однозначна. С одной стороны, падение стимулирует страх и осторожность, с другой открывает возможности для тех, кто умеет анализировать. Аналитики Glassnode сообщают, что владельцы BTC, держащие активы в течение 3–6 месяцев, фиксируют доходы и не спешат выходить из рынка. Это свидетельствует об уверенности в долгосрочной стоимости криптовалют даже несмотря на общие потери.

Отдельно следует обратить внимание на фьючерсные позиции на биткоин. По словам экспертов, на CME сейчас наблюдается наиболее выраженное "медвежье" позиционирование за последние несколько лет. Трейдеры массово ставят на понижение, но такая чрезмерная концентрация шорт может привести к "шорт-сквизу" — ситуации, когда рынок разворачивается, и все эти игроки вынуждены выкупать позиции, толкая цену вверх. Это уже не раз попадалось на крипторинку и может повториться.

Ключевое сейчас – не реагировать эмоционально. Для криптоэнтузиастов это период наблюдения, аккумуляции знаний и стратегического планирования. Институциональная активность низкая, ETF-инвестиции пока не оживляются, так что рынок находится в состоянии ожидания. Но именно в такие моменты формируются тренды будущего. И если принимать решение не из паники, а с пониманием общей картины, эти турбулентные дни могут стать точкой входа, которую потом будут вспоминать с улыбкой.

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