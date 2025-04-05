Кривой Рог в трауре: вражеская ракетная атака унесла 18 жизней, среди них 9 детей

Вечером 4 апреля российские войска совершили ракетный обстрел Кривого Рога. Во вражескую атаку попал жилмассив, что привело к трагическим последствиям – есть погибшие.

Информацию подтвердил глава городского Совета обороны Александр Вилкул. По данным Днепропетровской областной военной администрации, по состоянию на 00.13 5 апреля известно о 18 погибших. Среди жертв – дети: погибли по меньшей мере 9 несовершеннолетних.

Глава городского Совета обороны Александр Вилкул отметил, что удар был нанесен по мирному району, буквально возле детской площадки, что свидетельствует о цинизме врага.

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В результате атаки пострадали 61 человек, включая 12 детей. В настоящее время 40 пострадавших находятся в больницах, другие получили помощь без нужды в госпитализации.

Среди раненых – младенец. Медики борются за жизнь детей

Среди пострадавших в результате вражеской атаки – дети. Младшему всего три месяца, у него диагностировали резаные раны, сообщил Сергей Лысак.

В настоящее время врачи борются за жизнь еще двоих детей – ребят в возрасте 8 и 9 лет, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

После коварной атаки в Кривом Роге загорелись пожары, серьезно пострадали многоквартирные дома. Идет уточнение масштаба разрушений. В городе уже создан штаб помощи пострадавшим.

В 02:45 5 апреля председатель Совета обороны Александр Вилкул сообщил о завершении всех аварийно-спасательных работ в зонах обстрела. Дальше будут действовать городские службы и коммунальные бригады.

Президент Зеленский отреагировал на атаку

Глава государства Владимир Зеленский осудил ракетный удар по Кривому Рогу, отметив цинизм врага, ударившего по жилой улице рядом с домами.

"Ежедневно – новые обстрелы, ежедневно – потерянные жизни. И единственная причина, почему это не прекращается, – Россия не стремится к миру. И мы это видим, и мир видит", – заявил президент.

Раньше мы рассказывали, что армия РФ атаковала Харьковскую область.

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