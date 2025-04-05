Кривий Ріг у жалобі: ворожа ракетна атака забрала 18 життів, серед них 9 дітей

Увечері 4 квітня російські війська здійснили ракетний обстріл Кривого Рогу. Під ворожу атаку потрапив житловий масив, що призвело до трагічних наслідків – є загиблі.

Інформацію підтвердив очільник міської Ради оборони Олександр Вілкул. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, станом на 00:13 5 квітня відомо про 18 загиблих. Серед жертв – діти: загинуло щонайменше 9 неповнолітніх.

Голова міської Ради оборони Олександр Вілкул зазначив, що удар був нанесений по мирному району, буквально біля дитячого майданчика, що свідчить про цинізм ворога.

Читайте також: Армія РФ атакувала Харків та Київщину: влучили у житловий будинок, горів автосалон, є загиблі та поранені

Внаслідок атаки постраждали 61 людина, включаючи 12 дітей. На цей момент 40 потерпілих перебувають у лікарнях, інші отримали допомогу без потреби в госпіталізації.

Серед поранених – немовля. Медики борються за життя дітей

Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки – діти. Наймолодшому лише три місяці, у нього діагностували різані рани, повідомив Сергій Лисак.

Наразі лікарі борються за життя ще двох дітей – хлопців віком 8 і 9 років, які перебувають у вкрай важкому стані.

Після підступної атаки в Кривому Розі спалахнули пожежі, серйозно постраждали багатоквартирні будинки. Триває уточнення масштабу руйнувань. У місті вже створено штаб допомоги для постраждалих.

О 02:45 5 квітня голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про завершення всіх аварійно-рятувальних робіт у зонах обстрілу. Далі діятимуть міські служби та комунальні бригади.

Президент Зеленський відреагував на атаку

Глава держави Володимир Зеленський засудив ракетний удар по Кривому Розі, наголосивши на цинізмі ворога, який ударив по житловій вулиці поряд із будинками.

"Щодня – нові обстріли, щодня – втрачені життя. І єдина причина, чому це не припиняється, – Росія не прагне миру. І ми це бачимо, і світ бачить", – заявив президент.

Раніше ми розповідали, що армія РФ атакувала Харківщину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!