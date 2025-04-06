До 500 тысяч гривен помощи: при каких условиях смогут получить украинцы в 2025 году

В Украине увеличили гранты для работодателей из прифронтовых областей. Теперь они могут получить до полумиллиона гривен за создание новых рабочих мест. Эти изменения стали частью расширения программы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 апреля. По его словам, размер гранта будет составлять:

300 тысяч гривен – за создание одного рабочего места;

500 тысяч гривен – за два рабочих места.

Раньше суммы составляли 150 и 250 тысяч гривен соответственно. Гранты доступны для работодателей в восьми областях:

Харьковская;

Днепропетровская;

Черниговская;

Сумская;

Донецкая;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская.

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"Нам важно создавать больше бизнесов и предприятий в этих общинах. Это не только новые рабочие места, но и возможность для людей обеспечить себя и свои семьи. Кроме того, эти инициативы поддерживают нашу обороноспособность, ведь налоги, которые мы собираем, уходят на финансирование Сил безопасности и обороны", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил программу является работа как одну из самых эффективных инициатив для поддержки бизнеса. На ее реализацию государство потратило более 12 миллиардов гривен, что позволило помочь 25 тысячам предпринимателей, в том числе 22,5 тысяч из них получили микрогранты на суммы от 50 до 250 тысяч гривен.

Как получить государственную поддержку?

Для того, чтобы воспользоваться грантовой помощью по программе есть работа, необходимо иметь готовый бизнес-план и электронную подпись. Алгоритм действий следующий:

Зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на портале Дія; Подать заявку и прикрепить бизнес-план; Пройти проверку своей деловой репутации; Получить решение от уполномоченного органа по предоставлению гранта; Открыть специальный банковский счет для получения денежных средств; Подписать заявку электронной подписью и отправить ее.

Грантовые средства предоставляются как безвозвратная помощь, поэтому их не нужно возвращать. Однако в некоторых случаях государство может потребовать возврата средств, в частности, если получатель не выполнил одни из следующих условий:

не создал рабочие места;

осуществлял предпринимательскую деятельность менее определенного периода;

не уплачивал налоги.

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