В Украине снова будет не хватать света: когда ожидать дефицит электроэнергии

В Украине в летний период, особенно в вечерние часы, ожидается нехватка электроэнергии из-за ремонтных работ на атомных электростанциях. Единственным способом избежать дефицита является наращивание импорта электричества в настоящее время.

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на слова народного депутата Сергея Нагорняка, члена парламентского комитета по энергетике и ЖКХ, которые он озвучил в эфире одного из телеканалов. "Часть энергоблоков АЭС будет выведена из эксплуатации для охлаждения и проведения ремонтов. Соответственно, объем генерации снизится. Хотя днем будут работать солнечные электростанции, в вечерний период они не обеспечат потребностей. Следовательно, в жаркие дни вечером возможен определенный дефицит электроэнергии. Единственный выход - наращивание импорта", – сказал он.

В то же время, важно понимать, что появление дефицита не означает обязательные отключения. Эту нехватку можно компенсировать за счет импорта. Кроме того, в часы максимальной нагрузки следует экономно использовать электроэнергию.

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Как действовать при отключении света и как к ним подготовиться

Электрик из Киевской области Игорь Х. советует: чтобы защитить бытовую технику во время перепадов напряжения или внезапных отключений электроэнергии, лучше всего установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Живете в старом доме, типа "хрущевки"? Договаривайтесь с соседями или ОСМД и ставьте реле в подъезде", – говорит специалист.

В случае если такого оборудования нет, технику лучше заранее выключить из розеток. Как отмечается в публикации "Правительство online", в условиях энергетического дефицита очень важно рационально пользоваться электричеством. В частности, если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение, рекомендуется временно не использовать бойлер.

Также стоит:

уменьшить пользование электрообогревателями, конвекторами и системами "теплый пол";

по возможности не включать электрочайник и микроволновку, если есть газовая плита; при наличии электроплиты – выбирать режимы с минимальной мощностью, особенно в вечернее время, когда нагрузка на сеть больше;

покупая новую технику, обращать внимание на ее класс энергоэффективности – лучший выбор это А+, А++ или А+++. Разница в потреблении электроэнергии между классами А и В может составлять 20–25%, а с категорией С – до 50%;

заменить лампы накаливания на LED-освещение – это уменьшит расходы на освещение почти в 10 раз (вместо 100 Вт – всего 10–12 Вт);

выключать из розеток зарядные устройства, удлинители и другую неиспользуемую технику;

подключить двухтарифный счетчик. Заряжать телефоны, стирать белье и включать бытовую технику стоит ночью – это не только уменьшит нагрузку на сеть в час пик, но и позволит сэкономить.

Кроме того, государство предлагает специальные программы кредитования, позволяющие приобрести, например, солнечные панели с аккумуляторами для обеспечения жилья альтернативной энергией.

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