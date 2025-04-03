Світло під загрозою: чому українцям можуть вимикати електрику і кого це торкнеться в першу чергу

Починаючи з грудня 2023 року, постачальники електроенергії мають право відключати боржників від електромережі. При цьому навіть у холодний осінньо-зимовий період ці правила залишаються в силі.

Якщо споживач не оплачував рахунки за електроенергію протягом місяця і накопичив борг, він може втратити доступ до електропостачання. Про це йдеться в постанові НКРЕКП.

Якщо споживач протягом місяця не сплачував рахунки за використану електроенергію та накопичив заборгованість, його можуть відключити від електропостачання.

Відповідно до пункту 7.5 постанови, однією з підстав для повного або часткового припинення електропостачання є борг за послуги з розподілу чи передачі електроенергії. При цьому в документі не зазначено, за який саме період має накопичитися заборгованість.

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Також у постанові немає чіткого визначення мінімальної суми боргу, після якої можливе відключення. Однак цю інформацію можна знайти в умовах договору з оператором електромережі.

Відновлення штрафів та відключень

Наприкінці грудня 2023 року уряд повернув право енергопостачальників застосовувати штрафні санкції та припиняти подачу електрики боржникам. До завершення воєнного стану постачальники мають право:

нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг;

частково або повністю припиняти електропостачання у разі несплати або заборгованості.

Водночас ці санкції не поширюються на громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або в регіонах, що наразі перебувають під контролем російських військ. Це ж правило діє і для тих, чиє житло було зруйноване через воєнні дії.

Важливо!

Якщо власник або власниця такого житла не проживає у ньому та має офіційні документи, що це підтверджують, їм не будуть нараховувати борги за електроенергію, яка накопичилася після 24 лютого 2022 року.

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