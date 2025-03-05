В Україні поки що не планується підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на електроенергію та газ. Це стосується і періоду після завершення опалювального сезону, який офіційно закінчується 30 квітня. Отже, навіть після цієї дати українці продовжать сплачувати за електроенергію за діючим тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*год.

Таку інформацію озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, питання підвищення тарифів наразі в уряді не розглядається. Про це пише OBOZ.UA.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", – зазначив він.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що до завершення опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними. Він підкреслив, що це рішення охоплює, зокрема:

світла;

опалення.

Скільки потрібно буде платити за світло з 1 травня: названо тариф за 1 кВт*год. Джерело: Уряд.online

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"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без змін. У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які потребують", – зазначається в повідомленні.

Також в уряді заявили, що жодних змін не передбачається й щодо вартості газу. Тому споживачі, зокрема клієнти "Нафтогазу" (а це 98% домогосподарств по всій країні), і надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр.

Скільки потрібно буде платити за світло з 1 травня: названо тариф за 1 кВт*год. Джерело: Уряд.online

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зміняться тарифи на газ і світло у березні.

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