Тарифи на газ та світло: чи варто очікувати зростання цін у березні 2025 року

У березні 2025 року тарифи на газ і електроенергію залишаться на тому ж рівні. Вартість послуг буде різнитися для окремих категорій споживачів, проте для більшості вона залишиться незмінною щонайменше до 30 квітня 2025 року.

Переважна більшість українських споживачів, а саме 98%, отримують послуги від "Нафтогазу", тому для них тариф поки залишатиметься без змін. Про це пише UAportal з посиланням на видання "На пенсії".

У березні вартість газу для споживачів становитиме 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників ціни можуть відрізнятися:

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн/м³;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн/м³;

"Прикарпаття енерго трейд" – 7,98 грн/м³;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн/м³;

"Львівенергозбут" – 8,2 грн/м³;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн/м³;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн/м³;

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн/м³.

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Чи зросте тариф на світло

У березні 2025 року більшість українців і надалі сплачуватимуть за електроенергію за фіксованим тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас деякі категорії споживачів матимуть можливість скористатися пільговими тарифами:

Тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину передбачений для мешканців багатоквартирних будинків без газопостачання, централізованого чи автономного опалення, які користуються електроопаленням. Він залишатиметься чинним до 30 квітня 2025 року, якщо місячне споживання не перевищуватиме 2 000 кіловат-годин.

Власники двозонних лічильників матимуть можливість суттєво знизити витрати на електроенергію. У нічний період з 23:00 до 7:00 вартість для них складатиме 2,16 гривні за кіловат-годину, тоді як у денний час застосовуватиметься стандартний тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

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